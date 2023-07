iPhone 14 Pro Max : le meilleur smartphone Apple avec 650 € de remise sur son prix ! Profitez-en avant que l’offre ne disparaisse !

36 % de réduction sur l’iPhone 14 Pro Max, un bon plan à ne pas rater si vous avez toujours souhaité acquérir le très haut de gamme de chez Apple. Ce marchand écrase complètement le prix de ce mastodonte de la marque à la pomme et c'est pour le plus grand plaisir des technophiles !

L'iPhone 14 Pro Max est le summum actuel des smartphones haut de gamme du constructeur Apple. Il s’agit du modèle le plus sophistiqué du créateur. L'iPhone 14 Pro Max a toutes les innovations technologiques les plus récentes : la Dynamic Island et la puce A16 Bionic, des innovations que seules les versions Pro et Pro Max embarquent. Cela ressemble presque à une évidence de dire que cet appareil est aussi polyvalent que performant. Son écran est de qualité supérieure ; ses capteurs photos sont également bien plus aboutis que les autres iPhones grâce à ses 2 capteurs 12 Mpx et surtout son capteur grand-angle de 48 Mpx. Habituellement à presque 1800 € chez ce marchand, l'iPhone 14 Pro Max est maintenant disponible pendant les soldes sur Rakuten à 1149,99 € ! 650 € moins cher !

Fiche technique de l'iPhone 14 Pro Max

Écran : Super Retina XDR OLED 120hz, de 6,7 pouces

Super Retina XDR OLED 120hz, de 6,7 pouces Processeur : Puce Apple A16 Bionic

: Puce Apple A16 Bionic RAM : 6 Go

6 Go Stockage interne : 128 Go

128 Go Objectif principal : 48 MP grand angle, 12MP ultra grand angle, 12 MP téléobjectif

48 MP grand angle, 12MP ultra grand angle, 12 MP téléobjectif Caméra avant : Capteur TrueDepth de 12 MP

Capteur TrueDepth de 12 MP Batterie : 43230 mAh avec prise en charge de la charge rapide et la recharge sans fil

L'iPhone 14 Pro Max est une machine de guerre, un véritable guerrier de la technologie. Sa puce A16 Bionic est la plus puissante de la marque et permet à l’appareil une fluidité exemplaire.La qualité de ses photos est réellement impressionnante, il se situe dans les meilleurs photophones du marché. Sa batterie est douée d’une forte autonomie qui permet de faire tourner ce monstre pendant presque 25 heures d'affilée en streamant !

Promo iPhone 14 Pro Max : 36% de réduction sur l'un des meilleurs smartphones d'Apple, une offre à ne pas rater !

Grâce à la plateforme de vente en ligne Rakuten, l’iPhone 14 Pro Max n’a probablement jamais été aussi peu cher ! Proposé habituellement à 1799 € chez ce marchand, l'iPhone 14 Pro Max est à 1149,99 € actuellement. 650 € de moins ! De plus, bénéficiez de 92 € en bon d'achat grâce au Club R, le programme fidélité de Rakuten. La livraison est rapide, le smartphone est une version internationale qui est donc compatible avec tous les forfaits français, et il s'agit d'un produit neuf. Alors, profitez-en avant qu'il ne soit trop tard !