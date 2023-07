Samsung Galaxy S20 FE 5G : Grâce à 59% de réduction et un code promo, ce smartphone Samsung populaire passe à seulement 189€ !

Le Samsung Galaxy S20 FE est un smartphone haut de gamme abordable sorti en Septembre 2020. Cette version Fan édition reprend le design du Galaxy S20 tout en modifiant sa fiche technique. En effet, ce smartphone Samsung bénéficie de très bons composants pour un prix réduit, son écran AMOLED de 6,5 pouces est d'une très belle qualité, il possède une puce puissante encore à jour en 2023 ainsi qu'un bon module photo à l'arrière. Cette version FE est une réelle réussite pour Samsung qui devrait réitérer l'expérience cette année avec un Samsung Galaxy S23 FE. Dernièrement au prix de 499€, le prix du Samsung Galaxy S20 FE est en chute libre depuis le début des soldes, il est aujourd'hui à son point le plus bas chez Rakuten : 189€ avec le code promo 1TU10180. Une véritable affaire pour vous emparer de ce smartphone haut de gamme pour un prix incroyable !

Fiche technique du Samsung Galaxy S20 FE

Écran : 6,5 pouces, AMOLED, résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement 120 Hz, HDR10+

: 6,5 pouces, AMOLED, résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement 120 Hz, HDR10+ Processeur : Exynos 990 (version globale) / Qualcomm Snapdragon 865 (version USA)

: Exynos 990 (version globale) / Qualcomm Snapdragon 865 (version USA) RAM : 6 Go

: 6 Go Stockage interne : 128 Go / 256 Go, extensible via microSD jusqu'à 1 To

: 128 Go / 256 Go, extensible via microSD jusqu'à 1 To Caméra arrière : Triple capteur : Principal: 12 MP, f/1.8, Dual Pixel Ultra grand-angle: 12 MP, f/2.2, Téléobjectif: 8 MP, f/2.4

: Triple capteur : Caméra frontale : 32 MP, f/2.2, autofocus

: 32 MP, f/2.2, autofocus Batterie: 4500 mAh, charge rapide 25W, charge sans fil 15W, charge inversée sans fil 4.5W

Pour un smartphone à seulement 200€, c'est clairement une excellente fiche technique. Chez Samsung vous ne trouverez rien d'équivalant dans cette gamme de prix. Le S20 FE bénéficie d'un écran AMOLED haut de gamme et d'une taille agréable, c'est aussi un smartphone fluide et rapide même en 2023. Ses 3 capteurs photos arrière sont polyvalents et son capteur avant de 32 mégapixels est très bien réussi et permet de réaliser de très beaux selfies ! Son autonomie est également confortable grâce à ses 4500 mAh, il tient une journée complète sans soucis.

Promo Samsung Galaxy S20 FE : A moins de 200€ grâce à 59% avec un code promo du 10€ en plus !

Le Samsung Galaxy S20 FE est actuellement à moins de 200€ chez 1Tulip, un marchand réputé sur Rakuten (noté 4,7/5). Il propose le S20 FE à seulement 199,89€ et vous fait bénéficier en plus d'un code promo de 10€ : 1TU10180. Profitez également de 15,99€ offerts en bon d'achat valable sur votre prochain achat grâce au Club R. Il s'agit d'une promotion sur la version américaine du smartphone compatible avec les opérateurs français. Découvrez vite cette excellente promotion sur le Samsung Galaxy S20 FE, il ne devrait pas en avoir pour tout le monde !