Le forfait 5G 210 Go de Free Mobile encore plus irrésistible : plus de data à l'étranger et 6 nouvelles destinations incluses pour le même prix !

Alors que nombreux sont les opérateurs qui augmentent actuellement leurs prix, Free tire son épingle du jeu en adoptant la stratégie inverse : en effet, depuis ce mardi 25 juillet, son forfait 5G 210 Go est enrichi de nouveaux services, sans surcoût ! C'était déjà l'une des offres mobiles maxi data les plus irrésistibles du marché : la voici devenue tout simplement incontournable !

Le forfait 5G 210 Go de Free Mobile : un max de services pour satisfaire toutes les envies

Voici une offre 5G ultra complète et qualitative, que Free a pourtant choisi d'enrichir encore sur le volet international : en effet, depuis le 25 juillet, l'enveloppe data 4G utilisable à l'étranger a été augmentée de 10 Go, passant de 25 Go à 35 Go. Et ce n'est pas tout ! Il sera désormais possible d'utiliser ces données mobiles depuis 6 nouvelles destinations :

les Comores ;

la Colombie ;

le Costa Rica ;

les Émirats Arabes Unis (dont Abou Dabi Ajman, Charjah, Dubaï, Fujaïrah, Ras el Khaïmah et Oumm al Qaïwaïn) ;

Madagascar ;

et le Sénégal.

Ces changements sont valables pour les anciens clients comme pour les nouveaux, et sont effectifs de manière automatique, sans qu'aucune action ne soit nécessaire. Plutôt chouette, non ?

Pour rappel, ce forfait Free inclut également une superbe enveloppe data de 210 Go utilisable en France métropolitaine sur le réseau 5G de l'opérateur (le plus grand réseau 5G dans l'Hexagone en nombre de sites !) Côté téléphonie, les appels sont illimités en France vers les fixes de 100 destinations et vers les mobiles en France métropolitaine, au Canada, aux États-Unis, en Chine et en Outre-mer.

Enfin, en voyage à l'étranger, restez connecté grâce à vos 35 Go de data disponibles depuis 100 destinations différentes !

Free le souligne dans son communiqué : il est désormais "l’opérateur qui propose l’offre la plus généreuse en nombre de destinations et en volume de data en roaming dans un forfait à moins de 20 €/mois".

Le forfait Free, l'une des offres mobiles 5G les moins chères du marché !

Car oui, Free vous propose ici un max de services dans un forfait à prix mini : seulement 19,99 €/mois, sans condition de durée. Cerise sur le gâteau : il est sans engagement !

Bonne nouvelle pour les abonnés box (ou futurs abonnés) : ils pourront profiter de cette offre à prix cassé. En effet, le forfait 5G est proposé à 9,99 €/mois pour les clients Freebox Pop et à 15,99 €/mois pour tous les clients Freebox Delta ou Révolution... En prime, l'enveloppe data en France est illimitée !

