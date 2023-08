Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus : les soldes se terminent demain, plus qu’un jour pour le trouver à 343 € chez ce marchand !

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est en ce moment à moins 10 % chez ce marchand, une très bonne affaire pour se procurer un téléphone qui possède l’un des meilleurs rapports qualité prix du marché. Si vous souhaitez un téléphone compatible 5G avec un très bel écran et un appareil photo d'une qualité inégalé, alors vous êtes au bon endroit.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est à 343 € sur Rakuten pour les soldes, un prix très intéressant pour un smartphone sorti à 499 € en Mars dernier. Malheureusement, cette réduction n’est disponible que pendant les soldes qui se terminent demain ! Ce smartphone Xiaomi du constructeur chinois fait partie des meilleurs smartphones milieu de gamme actuellement, et jouit d’une solide réputation, tout comme son constructeur. Par certains aspects, il égalise même des smartphones haut de gamme, par exemple avec son écran Amoled magnifique, mais comment ne pas citer avant tout le reste les 200 mégapixels de son objectif photo principal ! Incroyable puisque la plupart des téléphones à plus de 1000 € ne proposent pas autant.

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

Processeur : Chipset MediaTek Dimensity 1080

RAM : 8 ou 12Go de mémoire vive extensibles

Stockage : 256 Go de stockage interne non extensibles

Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

Appareil photo avant : Capteur frontal 16 mégapixels

Batterie : 5000 mAh compatible charge 120 watts

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus peut très facilement passer pour un smartphone haut de gamme, et sa fiche technique n’y est pas pour rien puisqu’il cumule des très bons points : écran, appareil photo, mais aussi batterie avec une autonomie excellente grâce à 5000 mAh et une hypercharge 120W qui le recharge en moins de 20 minutes !

Soldes Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus : Rakuten baisse son prix de 10 % !

Jusqu'à demain, vous pouvez vous procurer le Redmi Note 12 Pro Plus pour seulement 343 € avec 10 % de réduction pendant les soldes sur Rakuten ! Et avec le Club R, le programme de fidélité de la marque, vous obtenez 17,15 € en bon d'achat. Le marchand MIBERIA est un distributeur officiel de la marque noté 4,8/5 sur plus de 1000 ventes. Les soldes se terminent demain, et donc cette réduction aussi !