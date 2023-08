News : ces opérateurs changent leurs forfaits mobile pour la rentrée !

Le nouveau forfait 5G de Coriolis est disponible !

Coriolis est un opérateur MVNO qui propose de très bons forfaits pas chers, dont notamment un tout nouveau avec 200 Go d'Internet en 5G pour la France métropolitaine ! Ce forfait mobile sans condition de durée et est as seulement 17,99 € par mois et propose des appels, SMS et MMS illimités vers la France. Lorsque vous êtes en vacances au sein de l'Union européenne ou des départements d'outre-mer, vous avez également 18 Go utilisables. Un forfait 5G qui va probablement faire sensation !

Le petit, un forfait Prixtel ajustable

De son côté, l'opérateur Prixtel vient de sortir un nouveau forfait mini appelé Le petit, qui propose de 5 à 15 Go dès 4,99 € par mois. Un très bon forfait que ce qu'il soit pour vous ou pour vos enfants par exemple. Une manière de préparer la rentrée sans se presser, à l'aide d'un forfait qui propose plusieurs paliers, qui déterminent le tarif que vous payez en fin de mois. Entre 0 et 5 Go utilisés, vous payez 4,99 € ; entre 5 et 10 Go, ce sera 7,99 € ; puis jusqu'à 15 Go, ce sera 9,99 €. En plus, vous avez 15 Go au centre de l'Union européenne et des DOM, et vous appelle, SMS et MMS sont illimités !

Un forfait 5G également avec Syma sans engagement

De son côté, Syma propose également un tout nouveau forfait 5G. Celui-ci propose 150 Go de données mobiles à utiliser en France, avec des appels, SMS et MMS illimités. L'un des points forts de Syma et qu'il propose également des appels illimités depuis la France vers 100 destinations, ce qui inclut les mobiles européens. En vacances, vous aurez également 13 Go au centre de l'UE et des DOM point affichez à seulement 13,99 €, il s'agit d'un très bon forfait 5G pas cher.