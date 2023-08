Offres exclusives chez Samsung : profitez d'avantages exceptionnels pour la précommande des nouveaux Galaxy Z Flip5 et Z Fold5 !

La conférence Samsung Unpacked du 26 juillet dernier a tenu toutes ses promesses avec un programme très riche, dévoilant les très attendus nouveaux smartphones pliants de la gamme Galaxy Z (Galaxy Z Flip5 et Z Fold5), mais également les trois tablettes Galaxy Tab S9 et les nouvelles montres connectées Galaxy Watch6. Le lancement officiel de ces innovations aura lieu le 10 août prochain. Mais, bonne nouvelle pour celles et ceux qui ont déjà choisi de craquer pour ces pépites technologiques : vous pouvez les précommander et profiter ainsi d'avantages exclusifs. Des offres absolument immanquables à découvrir d'urgence !

Rejoignez le « Flip Side » avec les Galaxy Z Flip5 et Galaxy Z Fold5, les nouveaux smartphones pliants signés Samsung

Pionnier sur le segment des smartphones pliants, Samsung affirme une fois encore sa capacité à innover en proposant les technologies les plus abouties du marché. Si les modèles précédents avaient déjà conquis les technophiles amateurs de smartphones à clapet, les nouveaux Galaxy Z Flip5 et Galaxy Z Fold5 passent à la dimension supérieure, avec des performances toujours plus impressionnantes.

Pour les deux modèles, la nouvelle charnière en forme de goutte d'eau est un réel plus : fine et ultra-résistante, elle permet de se débarrasser du pli sur l’écran quand le téléphone est ouvert et de fermer complètement l’appareil quand on ferme le clapet.

Le Galaxy Z Flip5

La nouvelle mouture du Galaxy Z Flip au design pliable ultra-compact est dotée de la fameuse puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm et de 8 Go de RAM. Elle affiche désormais un écran externe hors-norme (3,4" contre 1,4" pour le Z Flip 4), idéal pour multiplier les usages sans déplier l'appareil (envoyer des messages, utiliser Google Maps, prendre un selfie, lancer de la musique, etc.).

Côté photo, c'est simple : qu’importe l’angle, posez votre smartphone et lancez l’appareil photo, la Flex Cam s’occupe du reste !

Le Galaxy Z Fold5

Ce smartphone très haut-de-gamme offre un immense écran pliable AMOLED LTPO QHD de 7,6" avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, pour une immersion totale dans vos contenus préférés. Grâce à ce grand écran, travaillez sur jusqu'à trois applications en simultané !

Également doté du processeur dernière génération Snapdragon 8 Gen 2, le Galaxy Z Fold5 est associé à 12 Go de RAM et offre une batterie de 4 400 mAh. Profitez également du meilleur de la photo grâce au capteur principal de 50 MP, à l'Ultra Grand Angle de 12 MP et au téléobjectif de 10 MP avec zoom optique 3x.

Jusqu'à 240 € de remise sur votre nouveau smartphone Galaxy Z et bien d'autres avantages encore, c'est seulement jusqu'au 10 août !

Ces deux bijoux sont actuellement proposés en précommande sur le site du constructeur. C'est vraiment le bon moment pour vous faire plaisir : jusqu'au 10 août, Samsung vous propose les modèles 512 Go et 1 To au prix des modèles inférieurs. Profitez ainsi de deux fois plus de stockage pour le même prix !

Le Galaxy Z Flip5 512 Go est affiché au prix promo de 1 199 € au lieu de 1 339 €, soit 140 € de remise.

Le Galaxy Z Fold5 512 Go est affiché à 1 899 € au lieu de 2 039 €, soit également 140 € de réduction.

Enfin, le modèle Z Fold5 avec 1 To d'espace de stockage est au prix de 2 039 € au lieu de 2 279 €, soit une remise exceptionnelle de 240 € !

Et ce n'est pas tout : pour la précommande d’un Galaxy Z Flip5 ou Z Fold5 (tous modèles, tous coloris), Samsung vous offre 100 € de bonus sur la valeur de reprise de votre ancien appareil. En prime, bénéficiez d’un abondement de 150 € s'il s'agit d'un modèle Galaxy, et d'un abondement de 200 € s'il s'agit plus précisément d'un Galaxy Z Fold 2,3 ou 4 ou d'un Galaxy Z Flip 3 ou 4 !

Enfin, troisième bonne nouvelle : Samsung vous offre l’assurance Samsung Care+ pendant un an !

Je profite des offres de lancement exclusives sur les nouveaux Samsung Galaxy Z

Cerise sur le gâteau : Bénéficiez d'un pack d'accessoires offerts en choisissant une couleur exclusive Samsung.com. D'une valeur de 79,99€, ce pack vous sera d'une grande utilité ! Encore un avantage de plus pour commander sur la boutique officielle de Samsung !

Bénéficiez également d'offres exceptionnelles sur les nouvelles tablettes Galaxy Tab S9...

Le géant sud-coréen sort également le grand jeu pour le lancement de sa nouvelle tablette Galaxy Tab, déclinée en trois modèles (S9, S9+ et S9 Ultra).

Pour toute précommande, bénéficiez de deux fois plus de stockage pour le même prix, d'un bonus sur la valeur de reprise de votre ancien appareil et de l'assurance Samsung Care+ pendant un an. Cerise sur le gâteau : un Book Cover Keyboard slim vous est également offert !

Je profite de l'offre de lancement sur les nouvelles Samsung Galaxy Tab S9

...et sur les montres connectées Galaxy Watch6 !

Jusqu'au 10 août, pour la précommande d’une Galaxy Watch6 ou Watch6 Classic (tous modèles, tous coloris), recevez en cadeau une batterie externe sans fil charge rapide et un bracelet confort noir.

Profitez également d'un coupon personnel pour bénéficier de 80 € de remise immédiate, d'un bonus reprise et de l'assurance Samsung Care+ offerte pendant un an !