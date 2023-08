Bon plan : connaissez-vous cet opérateur que proposent des forfaits pas chers sur le réseau Orange dès 5,99 € !

La rentrée approche et vous êtes à la recherche d'un nouveau forfait pas cher pour surfer sur le réseau Orange et ainsi profiter du réseau numéro 1 en France ? Cela tombe bien, car il existe d'autres opérateurs avec des forfaits moins chers que Orange qui utilisent leurs antennes-relais ! Nous vous présentons l'un d'eux.

100 Go sur le réseau Orange avec Lebara !

Lebara Mobile propose une gamme de forfait mobile sans engagement adaptés aux différents besoins de ses utilisateurs sur le réseau Orange. C’est le cas du forfait 100 Go à seulement 9,99 € par mois, qui vous offre une couverture réseau étendue et très rapide, idéale pour écouter de la musique, jouer en ligne, etc. Avec 100 Go, vous disposez d’un grand nombre de données parfait les partages et les téléchargements. Cette offre vous donne également accès à des appels et SMS illimités vers les opérateurs en France métropolitaine.

Faites des économies avec les 20 Go de Lebara

Si vous recherchez un forfait moins volumineux que 100 Go, Lebara propose également une option avec 20 Go de données mobiles que vous pouvez utiliser en France métropolitaine. Pour seulement 5,99 € chaque mois, vous pourrez profiter du réseau Orange à petit prix avec ce forfait mobile pas cher tout en ayant des appels et SMS illimités. Le forfait se renouvelle automatiquement tous les 30 jours, sans risque de hors forfait, et vous bénéficiez d'une carte SIM gratuite !

130 Go pour vous offrir un max de data !

Pour les utilisateurs très gourmands en données, Lebara propose au contraire un forfait de 130 Go sur le réseau Orange, idéal pour une utilisation quotidienne et hebdomadaire importante. Avec cette formule pas cher, vous bénéficiez également d’appels et SMS illimités en France, le tout pour 13,99 € seulement ! Un super forfait à la fois équilibré et peux coûteux par rapport aux services qu’il offre.

40 Go de données mobiles pas cher

Pour ceux qui souhaitent un équilibre entre un volume conséquent de données et un prix bas, Lebara offre une option avec 40 Go de données mobiles pour la France, accompagnée des appels et SMS illimités, tout cela pour 7,99 €. En sachant que les françaises et français utilisent en moyenne 15,2 Go et que le prix d'un forfait moyen est d'environ 15,90 € selon les chiffres de l’observatoire de l’Arcep, ce forfait est donc très bien positionné par rapport à ces chiffres.