Bon plan forfait : cet opérateur propose des formules illimitées dès 6,99 € !

Syma a sorti de tous nouveaux forfait pour la rentrée, une occasion pour vous présenter l'ensemble des quatre forfaits mobiles sans engagement proposés par la marque ! Dès 6,99 € et jusqu'à 210 Go en 5G, Syma propose des forfaits pour tous les goûts, et surtout au goût de votre porte-monnaie !

Le Cinq un forfait sans engagement à prix mini

Le Cinq est un tout nouveau forfait mobile pas cher chez Syma Mobile qui propose 20 Go de données mobiles pour 6,99 €. Avec lui, vous obtenez également des appels SMS et MMS illimités vers la France, même depuis l'Union européenne et les départements d'outre-mer. Vous obtenez également 6 Go d'Internet depuis ces deux zones. Un forfait idéal en terme de rapport qualité prix avec un prix inférieur à la moyenne des forfait actuel qui est d'à peu près 15 €, pour un taux de données mobiles qui est au-dessus de la moyenne de gigas utilisés par mois par habitants.

100 Go avec ce forfait mobile à 9,99 € !

Syma propose essentiellement des gros volume de données Mobile et dès sa 2e offre il fait fort avec ses 100 Go d'Internet ! Seulement affiché à 9,99 € par mois et sans condition de durée ! Il vous donnes accès également à des appels, SMS et MMS illimités vers le France, même depuis l'UE et les DOM.

150 Go en 5G avec ce forfait illimité

Le Treize est un autre forfait très récent proposé par Syma. Celui-ci permet des appels illimités depuis la métropole vers 100 pays et destinations, dont les mobiles européens. Un atout puissant qui n'est que la première étape, car en plus, il s'agit d'un forfait 5G ! Son prix doit être élevé alors ? Seulement 13,99 €. Eh oui, de ce forfait proposant 150 Go en métropole et 13 Go Union Européenne et dans les départements d'outre-mer ne côute que 13,99 €, d'où son nom, le Treize. Pour communiquer, il propose les appels, SMS et MMS illimités.

210 Go pour un max de data chez SYMA !

Si vous cherchez un forfait 5G avec beaucoup de gigas, Syma a ce qu'il vous faut avec une formule 210 Go qui comprend des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, mais aussi depuis les départements d'Outre-Mer et l'Union européenne. En plus, ce forfait vous donne également 25 Go de data depuis les DOM et l'UE. Un Une formule avec énormément de data, la 5G et des appels illimités même vers l'étranger à seulement 19,99 € !