Xiaomi 11T Pro : Il passe de 550 € à moins de 370 € sur la Fnac, c'est le moment d'en profiter !

Le Xiaomi 11T Pro est à seulement 369 € sur le site de la Fnac en ce moment ! Ce smartphone haut de gamme polyvalent est puissant est d’habitude à 550 €, c'est donc une très belle affaire à ne pas manquer pour profiter de ce téléphone portable et sa fiche technique plus qu'intéressante.

Le Xiaomi 11T Pro est un smartphone Xiaomi sorti courant 2021. Deux ans plus tard, il a toujours fier allure et dépasse facilement la plupart des nouveaux modèles qui sortent de chez la concurrence. D'abord affiché à 669 € un prix relativement abordable pour du haut de gamme, il n'a que peu baissé en deux ans, témoignage de sa grande efficacité. Doté d'un grand écran AMOLED de 6,67 pouces ; d'une Qualcomm Snapdragon 888 toujours aussi efficace, et d'un appareil photo avec un objectif principal de 108 mégapixels, ou encore d'une batterie de 5000 mAh qui se charge en entièrement en moins de 20 minutes ! Compliqué de trouver mieux au prix de 369 € ! Eh bien, c'est en ce moment sur le site de la Fnac que cela se passe.

Fiche technique du Xiaomi 11T Pro

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, résolution Full HD+, taux de rafraîchissement de 120 Hz

Le Xiaomi 11T Pro possède un magnifique écran Amoled de 6,67 pouces full HD avec un taux de affranchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz, de quoi profiter au maximum des jeux mobiles ou de vos programmes vidéos. Sa puce Qualcomm est soutenue par 12 Go de RAM, ce qui est véritablement très impressionnant et bat haut la main la plupart des smartphone haut de gamme actuels. Côté photo, son capteur avec 108 Mpx est bluffant pour rendre des photos très précises, tandis que sa batterie se recharge en moins de 20 minutes de 0 à 100 % et tient très longtemps. Un téléphone qui brille donc par tous ses aspects !

Promo Xiaomi 11T Pro : Sorti à 669€, la Fnac vous le propose avec 182 € de réduction... 300 € de moins que son prix d'origine !

Actuellement à 369 €, le Xiaomi 11T Pro est incontournable pour tous ceux qui recherche la perle rare qui leur fera enfin franchir le cap et se procurer un smartphone haut de gamme. Polyvalent, ergonomique, puissant, il vous accompagnera tous les jours dans vos tâches du quotidien et sera un outil idéal pour vous aider. N'hésitez plus pour vous procurer ce smartphone auprès de la Fnac, puisque ceux-ci vous font profiter de leurs services de très grande qualité avec livraison rapide et gratuite !