Xiaomi 12T Pro : il passe sous la barre des 600 € chez ce marchand ! Plus de 300 € d'économies sur ce smartphone haut de gamme !

Le Xiaomi 12T Pro est un très bon smartphone qui est actuellement à un prix historiquement bas. Plus de 330 € de réduction immédiate sur le prix d'origine de ce téléphone chez ce marchand, une super nouvelle pour acquérir un smartphone haut de gamme ultra performant !

Le Xiaomi 12T Pro est sorti en 2022 par Xiaomi et fait partie actuellement des smartphone les plus avancé technologiquement par de nombreux points. Appareil photo avec capteur principal à 200 mégapixels, une batterie colossale avec HyperCharge 120W, ou encore une puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Cela, c'est sans compter sur son écran Amoled est également impressionnant. Sorti au prix de 799 € en Octobre 2022, mais parfois trouvable jusqu'à 899 € sur certains sites actuellement, il est possible de l'avoir à 569 € chez Cdiscount en ce moment.

Fiche technique du Xiaomi 12T Pro

Écran : Écran AMOLED de 6,67 pouces, résolution Quad HD+

: Écran AMOLED de 6,67 pouces, résolution Quad HD+ Processeur : Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : 256 Go

: 256 Go Caméra principale : Triple ou quadruple capteur, avec un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra-grand-angle (8MP) , un macro (2MP)

: Triple ou quadruple capteur, avec un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra-grand-angle (8MP) , un macro (2MP) Caméra frontale : 20 mégapixels

: 20 mégapixels Batterie : 5000mAh avec Hypercharge 120W, charge sans fil et charge sans fil inversée

Le Xiaomi 12T Pro se distingue avec une fiche technique remarquableet un prix très compétitif. À moins de 600€, ce modèle surpasse de nombreux modèles haut de gamme récent, que ce soit avec la Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, son écran Amoled très grand, les 200 Mpx sur son objectif, ou ses 8 Go de RAM.

Profitez du Xiaomi 12T Pro 5G dès à présent avec cette offre Cdiscount

Le Xiaomi 12T Pro : Cdiscount le propose au prix le plus bas !

Cdiscount baisse le prix du Xiaomi 12T Pro 5G en ce moment pour le proposer à seulement 569 € ! Une belle surprise pour tous les passionnés de technologie qui vont pouvoir s'offrir un très bon appareil, à la fois polyvalent et puissant.