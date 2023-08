Xiaomi 12T Pro : il repasse sous la barre des 600 € chez Rakuten !

Le Xiaomi 12T Pro est orti en 2022 par Xiaomi. Ce smartphone se positionne parmi les appareils les plus technologiquement avancés à l'heure actuelle, grâce à diverses caractéristiques remarquables. Il arbore un appareil photo doté d'un capteur principal impressionnant de 200 mégapixels, une batterie de grande capacité bénéficiant de la technologie HyperCharge 120W, ainsi qu'une puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. De plus, son écran Amoled ajoute à son charme. Initialement lancé au prix de 799 € en Octobre 2022, il peut être occasionnellement repéré sur certains sites jusqu'à 899 € actuellement. Toutefois, chez Rakuten en ce moment, il est possible de se le procurer à587 € !

Fiche technique du Xiaomi 12T Pro

Écran : Écran AMOLED de 6,67 pouces, résolution Quad HD+

: Écran AMOLED de 6,67 pouces, résolution Quad HD+ Processeur : Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : 256 Go

: 256 Go Caméra principale : Triple ou quadruple capteur, avec un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra-grand-angle (8MP) , un macro (2MP)

: Triple ou quadruple capteur, avec un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra-grand-angle (8MP) , un macro (2MP) Caméra frontale : 20 mégapixels

: 20 mégapixels Batterie : 5000mAh avec Hypercharge 120W, charge sans fil et charge sans fil inversée

Le Xiaomi 12T Pro se démarque grâce à sa fiche technique exceptionnelle et à un prix extrêmement compétitif. Proposé à moins de 600 €, ce modèle surpasse de nombreux smartphones haut de gamme récents. Doté de la puissante puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, d'un large écran Amoled, d'un impressionnant capteur de 200 mégapixels et de 8 Go de RAM, il offre des performances qui ne laisse pas indifférents, et surtout à ce prix.

Le Xiaomi 12T Pro : Rakuten le propose à moins de 600 € !

Rakuten baisse le prix du Xiaomi 12T Pro 5G en ce moment pour le proposer à seulement 587 € ! 8 % de moins sur ce très bon smartphone haut de gamme. Une opportunité pour commencer la rentrée sur les chapeaux de roues.