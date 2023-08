Smartphone OnePlus Ace 2 Pro utilisable sous la pluie et jusqu’à 24 Go de mémoire vive à bord

Alors que la marque OnePlus se retire de certains marchés, la société continue de présenter des smartphones avec le dernier en date, le OnePlus Ace 2 Pro via le réseau social chinois Weibo. Doté d’une configuration technique musclée avec un maximum de 24 Go de mémoire vive, il peut être utilisé sous la pluie grâce à l’intégration d’une puce spécifique. En voici tous les détails.

C’est par l’intermédiaire du réseau social Weibo que la marque OnePlus a officialisé la sortie commerciale de son dernier smartphone, le OnePlus Ace 2 Pro. Plutôt qu’un long discours, la société s’est contentée de publier une image expliquant toutes les caractéristiques techniques de l’appareil. Les prix ont également été publiés, sur le même message. Commençons par ceux-ci : comptez 380 € HT environ pour la version 12+256 Go, 430 € HT environ pour la configuration 16+512 Go et 510 € HT environ pour avoir 24 Go + 1 To. Le message indique que les précommandes débutent le 23 aout donnant les liens vers 4 boutiques chinoises en ligne. L’appareil n’est, pour le moment proposé qu’en Chine. Il est très peu probable qu’on puisse en voir la couleur en France étant donné que la marque est dans la tourmente judiciaire comme Oppo et Vivo.

Un chipset principal puissant et une autre puce pour gérer la réponse tactile sous la pluie

Sinon, le OnePlus Ace 2 Pro est animé par la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 avec une batterie d’une capacité de 5000 mAh. Celle-ci supporte la charge à 150 watts, permettant ainsi de regagner rapidement de l’autonomie. Il serait ainsi possible de recharger la batterie à 50% en seulement 5 minutes. Outre le chipset principal, le mobile est doté d’une puce spécifique qui s’occupe, conjointement avec un algorithme, de gérer la réponse de l’écran tactile sous la pluie. La technologie Rain Water Touch détecte ainsi l’emplacement du doigt sur la surface d’affichage pour optimiser l’action tactile. L’écran est de type AMOLED sur 6,74 pouces avec une définition de 1240x2772 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz en mode LTPO donc pouvant varier dynamiquement selon l’application en cours d’utilisation. La luminosité maximale serait de 1600 cd/m². Il supporte le format vidéo HDR10+.

Pour les photos, le OnePlus Ace 2 Pro embarque un capteur photo principal Sony IMX890 de 50 mégapixels stabilisé optiquement. Il est accompagné d’un capteur de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle et d’un capteur de 2 mégapixels pour les photos en mode macro. Il y a un capteur de 16 mégapixels à l’avant pour les selfies. L’appareil est compatible Wi-Fi 6E et pourra passer au Wi-Fi 7 lorsque la mise à jour sera disponible. Il y a un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran.

Le design du OnePlus Ace 2 Pro est assez similaire au OnePlus 11 avec un large cercle sur le côté gauche, au dos pour intégrer tous les capteurs photo ainsi que le flash. L’appareil est proposé en gris ou en vert. Il fait 210 grammes sur la balance et propose des dimensions de 163,1x74,2 mm pour 9 mm d’épaisseur.