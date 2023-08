La fiche technique du prochain smartphone Motorola edge40 Neo dévoilée par le site Amazon bien avant sa sortie

Avant l’été, la marque Motorola s’est principalement focalisée sur ses modèles pliants avec le Razr 40 Ultra et le Razr 40. Dans la série edge40, actuellement, la marque propose les edge40 et edge40 Pro mais prochainement, elle pourrait annoncer la commercialisation d’un nouveau modèle, plus conventionnel, celui-ci et appartenant au segment du milieu de gamme edge40. Pour tenter de se faire une place sur ce segment extrêmement concurrentiel, l’appareil proposerait une fiche technique plutôt intéressante. Celle-ci a été publiée pendant un petit moment, bien avant la présentation officielle, sur le site Amazon où elle n’est plus visible. Une date de disponibilité y figurait également : le 15 septembre 2023.

Si on en croit la fiche technique publiée sur le site, l’un des points forts du Motorola edge40 Neo serait son écran. Il serait doté d’une surface d'affichage de 6,55 pouces capable d’afficher une définition FHD+ soit 1080x2400 pixels et avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz. Il utiliserait une dalle OLED permettant d’obtenir des noirs extrêmement profonds pour un parfait contraste et des couleurs éclatantes. En outre, cette haute fréquence de rafraîchissement promet une fluidité accrue lors de la navigation, du visionnage de vidéos et du jeu.

Les autres détails de la fiche technique du edge40 Neo de Motorola

Sous le capot, le Motorola edge40 Neo serait équipé du processeur MediaTek Dimensity 1050, offrant des performances optimales pour répondre aux besoins multitâches. Cette puce serait associée à 12 Go de RAM et à une mémoire interne de 256 Go. Pour la partie photo qui ne laissera pas beaucoup de marge à l’appareil pour se distinguer, il semblerait que Motorola ait choisi d’équiper son mobile d’un capteur principal de 50 mégapixels avec un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels. Les détails de la caméra à selfie ne sont pas visibles, mais on sait que la marque mise beaucoup sur ce capteur en proposant souvent nettement plus de mégapixels que les autres mobiles.

Pour fonctionner, l’appareil serait doté d’une batterie de 5000 mAh qui devrait offrir une belle autonomie. La prise en charge d’une puissance de 68 watts pour la recharge est une bonne chose permettant de faire le plein en moins de 30 minutes. De plus en plus courant sur les modèles de milieu de gamme, le Motorola edge40 Neo serait certifié IP68 donc totalement étanche à l’eau ainsi qu’à la poussière. Il aurait un poids de 170 grammes.

Le site mentionne un prix de 399,90 € dans cette configuration avec une date de disponibilité fixée au 15 septembre et des livraisons qui seront honorées une semaine après. Nous verrons si la marque présente effectivement un tel mobile, dans ces délais et si ces informations s’avèrent exactes, mais pour le moment, il convient de les considérer avec les pincettes de rigueur.