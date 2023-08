Pour la rentrée, B&You propose des promos pas chères et à tous les volumes sur ses forfaits mobiles sans engagement

Pour préparer la rentrée, pourquoi ne pas s'essayer à l'un des forfaits pas cher et sans engagement de la gamme B&You de Bouygues Telecom ? Il s'agit de formules à la fois qualitatives et variées qui peuvent convenir à tous. De 5 à 200 Go, en passant par la 5G, retrouvez dans notre article les quatre offres B&You !

Moins 5 € avec ce forfait pas cher parfait pour la rentrée

Parmi ses forfaits sans engagement B&You, Bouygues Telecom propose une formule 5 Go pour 4,99 €. Ce forfait pas cher est idéal pour préparer la rentrée de vos enfants par exemple. Avec lui, vous pouvez utiliser vos 5Go en France, que ce soit en métropole et dans les DOM ou encore en Europe. Et en ce qui concerne vos appels, SMS et MMS, ceux-ci sont illimités en métropole.

Un forfait 20 Go illimité avec B&You

En ce moment, Bouygues Telecom présente également un forfait illimité de 20 Go pour seulement 9,99 €. Cette offre présente un excellent rapport qualité-prix, incluant des appels, SMS et MMS en illimité sur le territoire métropolitain. Vous disposerez de 20 Go d'accès Internet en France, ainsi que de 14 Go pour vos déplacements en Europe et dans les départements d'outre-mer. Le tout s'appuie sur le réseau performant de Bouygues Telecom, l'un des plus solides en France !

Un forfait 5G sans engagement avec 130 Go !

Si vous souhaitez tirer le meilleur parti de votre smartphone compatible avec la 5G, ne cherchez pas plus loin. B&You propose un forfait 5G à 15,99 € qui offre 130 Go de données et la puissance du réseau 5G de Bouygues Telecom. Vous bénéficierez ainsi d'une vitesse optimale sur votre téléphone. De plus, ce forfait comprend 30 Go de données utilisables en Europe et dans les DOM, ainsi que des appels, SMS et MMS illimités.

200 Go avec ce forfait B&You Summer Edition pour un max de data !

Si vous avez une grande consommation de données, la Summer Edition est là pour répondre à vos besoins. Ce forfait mobile de 200 Go est proposé à 19,99 € par mois. Avec cette offre, vous bénéficiez donc de 200 Go de données mobiles en France métropolitaine et d'une enveloppe de 30 Go pour l'Europe et les DOM. En prime, les appels, SMS et MMS sont en illimité.