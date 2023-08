L’impressionnante fiche technique du OnePlus 12 semble se confirmer

Le prochain smartphone haut de gamme de la marque OnePlus devrait être officialisé en début d’année prochaine. Pourtant, plusieurs personnes très bien renseignées semblent avoir des informations pertinentes et assez sérieuses concernant la fiche technique du OnePlus 12 qui vient remplacer le OnePlus 11.

Un monstre pour le multitâche

L’une des principales caractéristiques du OnePlus 12 serait qu’il embarquerait l’impressionnante quantité de 24 Go de mémoire vive. Il serait aussi proposé en version avec 16 Go de RAM. Rappelons que le OnePlus 11 est disponible avec 8 ou 16 Go de mémoire vive. Cette capacité permet au téléphone de garder en mémoire un très grand nombre d’applications ouvertes simultanément. Il est ainsi extrêmement facile et rapide de rappeler une application. Récemment, OnePlus a officialisé le OnePlus Ace 2 Pro qui a aussi une version embarquant 24 Go de mémoire vive avec 1 To d’espace de stockage, pour sa finition la plus aboutie. Il n’est donc pas si étonnant que le modèle haut de gamme profite également d’une telle quantité de RAM.

À cela, il faudrait compter sur la présence du chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 qui sera officialisé d’ici la fin de l’année. Cette nouvelle puce haut de gamme promet des performances accrues par rapport à son prédécesseur qui n’est déjà pas si mal et animé de très nombreux smartphones parmi les plus haut de gamme. Avec une telle configuration, le OnePlus 12 pourrait s’avérer comme le mobile le plus performant pour les téléphones sous Android.

Quelles autres caractéristiques pour le OnePlus 12 ?

Selon plusieurs sources, il semblerait que le OnePlus 12 soit équipé d’une batterie ayant une capacité de 5400 mAh, ce qui est supérieur aux 5000 mAh que l’on trouve dans les modèles les plus haut de gamme sauf pour le Honor Magic5 Pro qui propose 5100 mAh. Le mobile OnePlus devrait être capable de supporter la charge à 100 watts et proposerait la charge sans fil à 50 watts.

Pour faire des photos, il y aurait trois capteurs avec un module principal de 50 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 64 mégapixels permettant de faire un zoom optique 3x. En façade, on pourrait compter sur la présence d’un écran avec une dalle AMOLED sur 6,7 pouces profitant d’une fréquence de rafraîchissement dynamique pouvant atteindre 120 Hz pour des défilements fluides. Le mobile sera très probablement doté d’une certification d’étanchéité, mais reste à savoir à quel niveau. En effet, la totalité des modèles les plus haut de gamme sont totalement étanches à l’eau ainsi qu’à la poussière et même certains mobiles milieu de gamme alors il serait étonnant que le OnePlus 12 ne le soit pas. Le OnePlus 11 est certifié IP64, ce qui signifie qu’il est protégé contre la poussière, mais seulement contre les éclaboussures et pas contre l’immersion sous l’eau. Espérons que le OnePlus 12 soit IP67 ou IP68.