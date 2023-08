Samsung Galaxy A14 5G : 21 % de réduction sur la version 5G de ce smartphone qui passe au prix de sa 4G !

Le Samsung Galaxy A14 5G est un téléphone d'entrée de gamme de Samsung. Il a été lancé en 2023 sur le marché pour permettre à tous d'accéder aux technologies de Samsung. Malgré un prix relativement bas, il s'agit d'un smartphone polyvalent doté d'un grand écran de 6,6 pouces, d'une puce 5G plutôt puissante et une très grande batterie 5 000 mAh. Le Galaxy A14 5G est sorti à 249 €, mais en ce moment, vous pouvez le trouver sur Rakuten à 179,80 € en version européenne. Un très bon prix pour par exemple permettre à vos enfants de préparer la rentrée !

Fiche technique du Samsung Galaxy A14 5G

Écran : Écran LCD de 6,6 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+

de 6,6 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+ Processeur : Processeur DImensity 700

Mémoire : 4 ou 6 Go de RAM

de RAM Stockage : Capacité de stockage de 64 ou 128 Go (extensible jusqu'à 1To avec une carte microSD)

ou (extensible jusqu'à avec une carte microSD) Appareil photo : Système de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP , un capteur ultra Macro 2MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de 13 MP pour des selfies de qualité.

avec un capteur principal de 50 , un capteur ultra Macro 2MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de pour des selfies de qualité. Connectivité : 5G , Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C

, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C Batterie : Batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge rapide 15W

Le Samsung Galaxy A14 5G détient une fiche technique à la fois polyvalente et complète pensé pour plaire à un large public qui n'a pas un besoins spécifique. Il possède un bon processeur Dimensity 700, de chez MediaTek, avec 8 cœurs et une carte graphique Mali 57, le tout couplé à 4 Go de RAM. En ce qui concerne la photographie, son ensemble triple capteur arrière offre de belles photos grâce à un objectif principal de 50Mp. Mais, son plus gros point fort est probablement sa batterie de 5000 mAh, ce qui lui permet, sans sourciller, de tenir 2 jours durant une utilisation normale. On notera peut-être un bémol avec son écran qui est LSD, mais celui-ci est grand et agréable à l'utilisation.

Samsung Galaxy A14 5G : Rakuten le propose à 179 € !

En ce moment, Rakuten nous propose le Samsung Galaxy A14 5G à 179,80 €, c'est-à-dire moins 21 % sur son prix. Il s'agit d'un très bon téléphone, que ce soit pour vous ou vos enfants, de quoi préparer la rentrée en douceur ! Le marchand TMSFrance propose la version européenne pour 179,80€ en ce moment, ce vendeur connu et réputé vous offre 21% de réduction, mais il est également possible de vous offrir ce smartphone pour 165,99€ dans sa version importée :