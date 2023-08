Le Xiaomi Redmi Note 12 4G est à seulement 1 € grâce à ce super bon plan signé Bouygues Telecom

Très bien noté par les utilisateurs et figurant parmi les top smartphones de cet été, le Xiaomi Redmi Note 12 4G est bien parti pour être encore l’un des best-sellers de la rentrée. Ce qui se comprend tout à fait au vu de ses très bonnes performances et de son prix très attractif. Prix qui est d’ailleurs totalement fracassé avec la nouvelle offre de Bouygues Telecom qui rend ce smartphone accessible pour presque rien !

Payez juste 1 € pour votre Xiaomi Redmi Note 12 4G !

Un smartphone neuf, avec de bonnes performances à seulement 1 € ? Oui, c’est possible grâce au forfait Bouygues Telecom 200 Go. En choisissant ce forfait lors de la commande de votre Xiaomi Redmi Note 12 4G neuf chez l’opérateur, vous bénéficiez en effet d’une réduction immédiate de 178,90 € ! Sachant que ce smartphone coûte normalement 179,90 €, il ne vous reste donc qu’à payer 1 € pour vous faire livrer votre smartphone. Une aubaine, n’est-ce pas ?

Quelles sont les caractéristiques du forfait Bouygues Telecom 200 Go ?

Le forfait mobile qui permet de profiter de ce bon plan est, lui aussi, un bon plan à part entière. Idéal pour profiter des performances de votre nouveau smartphone, il inclut une dotation de 200 Go de data en 4G par mois, dont 100 Go utilisables depuis les DOM, dans les autres pays de l’Europe (Suisse et Andorre y compris), ainsi qu’aux Etats-Unis, au Canada, en Israël et en Chine.

Ce forfait donne également droit aux appels et SMS en illimité depuis la France vers les numéros de tous les autres réseaux français, ainsi que vers ceux de plusieurs pays étrangers, comme la Suisse, Israël, le Canada et les Etats-Unis. Mieux, vous pouvez aussi appeler en illimité les fixes de 120 pays étrangers, dont toute l’Europe.

Plusieurs autres avantages sont également inclus à cette offre, dont une deuxième carte SIM internet, ainsi que le remplacement de votre smartphone en cas de sinistre courant (vol, chute, destruction, perte, etc.).

Le forfait 200 Go de Bouygues Telecom est à 31,99 €/mois pendant les 12 premiers mois, puis 44,99€/mois, avec 24 mois d’engagement.

Xiaomi Redmi Note 12 4G : que propose ce smartphone ?

Avec son bel écran AMOLED de 6,67 pouces qui affiche en Full HD avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, le Redmi Note 12 4G offre une expérience visuelle fluide et captivante. Idéal pour le visionnage de vidéos comme pour le jeu sur mobile, cet écran possède par ailleurs une bonne luminosité. Sous la coque, c’est un puissant processeur Snapdragon qui est présent, associé à 8 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. Ce qui permet à l’appareil d’être réactif et de gérer le multitâche sans aucun accroc.

Ce smartphone Xiaomi fait également d’excellentes photos avec son triple capteur arrière de 50+8+2 mégapixels. Enfin, côté autonomie, vous pouvez être tranquille. Les 5000 mAh de la batterie permettent de tenir plus d’une journée. De plus, la compatibilité avec la charge rapide à 33 W permet de recharger rapidement votre smartphone.

Tout ça, pour seulement 1 € !

JE PROFITE DE L'OFFRE XIAOMI REDMI NOTE 12