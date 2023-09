Top des smartphones les plus vendus au cours du premier semestre 2023 : Apple domine le marché mondial

Les chiffres des ventes mondiales de smartphones pour le compte du premier semestre de 2023 sont disponibles, et ils montrent une domination sans précédent d'Apple. Selon le cabinet d'études Omdia, la marque à la pomme s’adjuge en effet les trois premières places du classement des modèles les plus vendus au cours de cette période avec trois des modèles de sa dernière génération de smartphones premium : les iPhone 14 Series.

L'iPhone 14 Pro Max: smartphone le plus vendu au monde en 2023

Sans grande surprise, l'iPhone 14 Pro Max s'est imposé comme le téléphone le plus vendu au monde au cours du premier semestre 2023. Avec près de 26,5 millions d'unités écoulées, ce modèle Premium a su conquérir le cœur des consommateurs en dépit de son prix élevé : à partir de 1479 euros en France !

Un succès qui s'explique en grande partie par les caractéristiques exceptionnelles de ce bijou technologique. Doté d'un écran de qualité, d'un appareil photo performant et d'une puissance de calcul impressionnante, l’iPhone 14 Pro Max offre une expérience utilisateur optimale. De plus, avec ce modèle, Apple continue de fidéliser sa clientèle grâce à son écosystème unique qui permet une intégration parfaite entre les différents appareils de la marque.

Apple domine aussi le reste du classement

Outre l'iPhone 14 Pro Max, Apple occupe également les autres places du podium dans ce classement des smartphones les plus vendus au premier semestre 2023. En deuxième position, on retrouve en effet l'iPhone 14 Pro, suivi de près par l'iPhone 14, la version plus abordable de cette génération d'iPhone.

Quant à la quatrième place, elle revient à l'iPhone 13, qui continue de séduire les consommateurs depuis sa sortie fin 2021. Notons enfin la présence de l'iPhone 11 qui clôture le classement en dixième position.

Cette domination d'Apple témoigne de la préférence croissante des consommateurs pour la marque à la pomme et ses modèles haut de gamme. En effet, alors que le marché des smartphones milieu de gamme et bas de gamme connaît un déclin depuis l’année dernière, de plus en plus de consommateurs se tournent vers les modèles du haut du panier proposés par le géant de Cupertino.

Samsung fait de la résistance

Subissant la domination d'Apple, Samsung parvient tout de même à se positionner dans le classement des ventes du premier semestre 2023. Seul autre fabricant présent dans ce top 10, le géant sud-coréen occupe les 5 places restantes avec différents modèles de sa gamme Galaxy.

Dans le lot, figure, là aussi, un modèle Premium, le Galaxy S23 Ultra (6ème avec 9,6 millions d’unités vendues). Mais c’est surtout le milieu de gamme du fabricant qui s’illustre ici avec le Galaxy A14 (5ème du classement), le Galaxy A14 5G, le Galaxy A54 5G et le Galaxy A34 5G. Ces smartphones Samsung ont su séduire les consommateurs grâce à leurs performances et à leur rapport qualité-prix attractif.

Le marché des smartphones en 2023 : une évolution inattendue

Le classement des smartphones les plus vendus au premier semestre 2023 révèle une tendance générale sur le marché. Alors que le marché des smartphones milieu de gamme et bas de gamme connaît un déclin, la préférence des consommateurs pour les modèles haut de gamme, dominés par Apple, ne cesse d'augmenter.

Cette évolution s'explique en partie par la récession économique qui pousse les consommateurs à privilégier la qualité et les performances des smartphones. De plus, la demande croissante pour les smartphones haut de gamme dans les marchés émergents renforce la position d'Apple en tant que leader du marché.

Les prévisions pour le second semestre 2023

Selon les analystes, la tendance observée au premier semestre 2023 devrait se poursuivre au second semestre. Apple devrait ainsi continuer à dominer le marché avec ses modèles iPhone 14 Pro et Pro Max.

L'iPhone 15 Pro Max, successeur du modèle phare, est par ailleurs attendu avec impatience. Programmé normalement pour septembre, les rumeurs suggèrent que ce nouveau modèle sera encore plus performant, avec des fonctionnalités innovantes telles qu'un objectif périscope pour un meilleur zoom optique. Le géant américain espère que ce nouveau fleuron représentera entre 35 et 40 % des ventes globales, renforçant sa domination sur le marché.