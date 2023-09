Samsung Galaxy S23 Ultra : cet ultra haut de gamme est à moins de 860 € ! Mais attention l'offre ne dure que jusqu'à lundi prochain

Le Samsung S23 Ultra est le plus puissant des smartphones du constructeur coréen Samsung, mais également l'un des plus puissants sur le marché tout court. En ce moment, la Fnac le propose avec plus de 400 € de réduction par rapport à son prix de lancement !

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est un téléphone portable du constructeur Samsung qui est sorti il y a peu de temps et qui a fait beaucoup de bruit puisqu'il s’agit actuellement du Samsung le plus puissant, et donc de la vitrine de la marque. En ce moment, et jusqu'à lundi 11 septembre, vous pouvez trouver sur la Fnac à 858,50 € au lieu des 1259 € proposé directement par Samsung, ou des 1010 € disponible chez la Fnac en général.

Fiche technique du Samsung Galaxy S23 Ultra

Écran : 6,8 pouces, Dynamic AMOLED, Quad HD+, taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

Processeur : Snapdragon 8 Gen 2

RAM : 12 Go / 16 Go LPDDR5

Stockage : 256 Go / 512 Go / 1 To

Caméra arrière : Quadruple capteur 200 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP

Caméra avant : 12 MP

Batterie : 5000 mAh, Charge rapide 45 W

Le Samsung Galaxy S23 Ultra a une fiche technique très intéressante. Avec une puce SoC Snapdragon 8 Gen 2, un objectif principal de 200 mégapixels, et une RAM de 12 Go, voire 16 Go, il s'agit sans problème d'un smartphone très puissant ! Côté écran, avec sa dalle AMOLED QHD+ de 6,8 pouces, propose également ce qui ce fait de mieux.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est sur la Fnac avec une forte réduction jusqu'au 11 septembre

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est disponible en ce moment sur la Fnac jusqu'au 11 septembre avec une très forte réduction, 15 % sur l prix proposé habituellement par la Fnac, mais aussi 400 euros de réduction par rapport à son prix proposé par Samsung directement.