Xiaomi Poco F5 : il bénéficie de plus de 35 % de réduction et passe sous les 350 €

Le Xiaomi Poco F5 a été lancé sur le marché en mai dernier par le constructeur Xiaomi. Il s'agit de l'un des modèles les pus performants parmi les milieux de gamme proposés avec les smartphones Poco. Il est polyvalent tant avec son écran Amoled, que sa puce Snapdragon 7+ Gen 1 conçue à dessin pour booster les smartphones intermédiaires sans faire exploser leurs tarifs. En ce moment, nous pouvons le trouver sur Cdiscount pour 349 € au lieu des 549 € proposé par ce vendeur habituellement, ce qui fait donc 200 € de moins.

Fiche technique du Xiaomi POCO F5

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, taux de rafraîchissement de 120Hz

AMOLED de 6,67 pouces, taux de rafraîchissement de 120Hz Processeur : Snapdragon 7+ Gen 1

Snapdragon 7+ Gen 1 RAM : 8GB

8GB Stockage interne : 256GB

256GB Caméras arrières : Triple caméra avec capteur principal de 64 MP, ultra grand-angle de 8 MP, et macro de 2 MP

Triple caméra avec capteur principal de 64 MP, ultra grand-angle de 8 MP, et macro de 2 MP Caméra frontale : 16 MP

16 MP Batterie : 5 000 mAh, supporte la charge rapide de 67 W

Le Xiaomi Poco F5 est un smartphone 5G véritablement dans le haut du panier de ce qui peut se faire en milieu de gamme, notamment quand on recherche un appareil polyvalent. Avec un grand écran Amoled de 6,67 pouces et 120 Hz de rafraîchissement, il est parfait pour jouer et regarder des vidéos.Sa puce Snapdragon 7+ Gen 2 du constructeur Qualcomm est pensée comme un moyen de proposer de fortes performances, mais sans faire exposer le budget du téléphone. Et côté autonomie, sa batterie 5000 mAh couplé à une charge rapide 67 W lui permet de se recharger complètement en 46 minutes et de tenir sur de longues durées. Ajoutons que son appareil photo est plus que correcte avec un objectif principal de tout de même 64 mégapixels, ce qui est au-dessus de la moyenne.

Xiaomi POCO F5 : plus de 35 % de réduction par rapport à son ancien prix

Le Xiaomi Poco F5 est disponible en ce moment avec une baisse de prix intéressante puisque l'on passe de 549 € à 349 € chez Cdiscount. Accompagné d'une garantie de 2 ans, d'une livraison gratuite et de la possibilité de se faire livrer chez vous, ou en point relais, ce marchand met tout de son côté pour donner confiance. Il y a également la possibilité d'une reprise gratuite de votre ancien produit, et si vous souscrivez au programme de fidélité payant Cdiscount à volonté pour 29 € chaque année, il est possible d'acquérir des avantages en plus.