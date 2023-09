Promos de la rentrée sur le Samsung Shop : des offres inédites sur les Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5

Avec sa promo Back To School, Samsung promet à tous les utilisateurs fans de ces smartphones, une rentrée de folie, avec de nombreuses offres exceptionnelles. Parmi celles-ci, certaines s’adressent tout particulièrement à ceux qui rêvent de s’offrir l’un des deux derniers smartphones pliants du fabricant, le Galaxy Z Flip 5 et le Galaxy Z Fold 5. Voici, en résumé, ce dont vous pouvez bénéficier pour l’achat de ces modèles.

Cadeaux, remise et autres avantages pour l’achat d’un Galaxy Z Flip 5

L’offre spéciale rentrée concoctée par Samsung pour son Galaxy Z Flip 5 est vraiment inédite. Elle donne, en effet, le droit à plusieurs cadeaux en nature, ainsi qu’à des remises et à d’autres avantages.

Des Galaxy Buds 2 Pro offerts gratuitement

Jusqu’au 30 septembre 2023 (inclus), tout achat d’un Galaxy Z Flip 5 sur le Samsung Shop donne droit à une paire d’écouteurs Galaxy Buds 2 Pro de couleur noire. D’une valeur de 179 €, l’accessoire est automatiquement ajouté à votre panier.

100 € de bonus de reprise

Ne jetez surtout pas votre ancien smartphone. Quel que soit son état, Samsung vous le reprend et vous verse un bonus sur reprise de 100 € pour encore plus d’économies sur le coût d’acquisition de votre nouveau Galaxy Z Flip 5.

Une coque transparente offerte pour les couleurs exclusives

Vous voulez un Galaxy Z Flip 5 pas comme tous les autres ? Alors optez pour l’une des 4 couleurs exclusives disponibles sur le Samsung Shop (Jaune, Vert, Argent ou Cobalt). En prime, vous recevrez gratuitement une coque transparente (d’une valeur de 49,90 €) pour protéger au mieux votre nouveau smartphone. Attention ! Cette offre n’est valable que jusqu’au 8 septembre (inclus).

Jusqu’à 15 % de remise supplémentaire grâce aux autres produits Samsung

Vous souhaitez acheter plusieurs Galaxy Z Flip 5 pour faire plaisir à des proches ? Vous avez envie d’acheter un ou plusieurs autres des nouveaux appareils Samsung Galaxy (Z Fold 5, Galaxy Tab S9, S9+ ou S9 Ultra, Watch6 ou encore Watch6 Classic) ? Dans ce cas, optez pour un achat simultané et bénéficiez d’une remise globale sur le montant final de votre panier en fonction du nombre d’articles achetés :

10% pour l’achat de deux produits (dont le Galaxy Z Flip 5) ;

15% pour l’achat de trois de ces produits (dont le Galaxy Z Flip 5).

Un Galaxy Z Flip 5 512Go au prix du 256 Go !

Profitez également de cette promo pour vous offrir un Galaxy Z Flip 5 avec 512 Go de stockage interne pour le prix de la version avec 256 Go. Doublez ainsi votre stockage interne et économisez 140 €.

Précisons toutefois que cette offre n’est valable que pour l’achat d’un modèle de couleur jaune.

Une pluie de cadeaux et de bonnes affaires pour l’achat d’un Galaxy Z Fold 5

Vous êtes plutôt intéressé par le Galaxy Z Fold 5 ? Plusieurs avantages et cadeaux sont également prévus pour l’achat de ce modèle. Comme pour le Galaxy Z Flip 5, le fabricant vous offre en effet :

Des Galaxy Buds 2 Pro ;

100 € de bonus sur la reprise de votre ancien smartphone ;

Jusqu’à 15 % de remise si vous achetez simultanément l’un des produits éligibles cités plus haut.

Pour ce smartphone Samsung pliant, deux coloris exclusifs sont par ailleurs proposés uniquement sur le Samsung Shop : le Cobalt et l’Argent. Si vous optez pour l’une de ces deux finitions, vous pouvez bénéficier en prime, de :

Une coque transparente d’une valeur de 59,90 € offerte gratuitement ;

Jusqu’à 240 € de réduction grâce à un doublage de la capacité de stockage. En gros, le Galaxy Z Fold 5 512Go est au prix du 256Go et le Galaxy Z Fold 5 1To est au prix du 512 Go.

En plus de tout cela, Samsung vous propose un S Pen Galaxy Fold 5 à 9,90 € au lieu de 59,90 €, soit une réduction de 50 €. Il suffit d’ajouter cet accessoire à votre panier lors de la commande pour en profiter.

Enfin, que vous optiez pour un Galaxy Z Flip 5 ou pour un Galaxy Z Fold 5, vos points Samsung Rewards sont doublés à l’achat. De quoi bénéficier d’encore plus d’avantages !

Ne perdez donc pas de temps et offrez-vous une rentrée sous le signe du « pliant ». Attention, les stocks sont limités !