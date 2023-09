iPhone 13 mini : Amazon le propose à moins de 700 € en attendant l'iPhone 15 ! Plus de 100 € de réduction.

L'iPhone 13 Mini est, comme son nom l'indique, une version réduite de l'iPhone 13, ce qui le rend plus ergonomique et pratique à emmener partout avec vous. En ce moment, il est proposé à un prix très intéressant par Amazon, 699 €, contre les 809 € proposés actuellement par son constructeur Apple.

L'iPhone 13 mini est un smartphone premium de Apple. Il s'agit d'une version plus compacte de l'iPhone 13, ce qui le rend plus simple à transporter et utiliser. En revanche, il n'y a pas de changement en termes de composants, il est aussi puissant que son grand frère. Enfin, cela est presque vrai, car sa taille fait que malgré une batterie similaire sur le papier, son autonomie est meilleure ! Il est donc même pus performant que l'iPhone 13. En ce moment, Amazon le propose à 699 € avec la possibilité de la payer en 4 fois sans frais. L'arrivé de l'iPhone 15 prochainement explique probablement cette baisse de prix.

Les caractéristiques impressionnantes de l'iPhone 13 mini

Écran : Super Retina XDR OLED de 5,4 pouces

Super Retina XDR OLED de 5,4 pouces Processeur : Puce A15 Bionic

Puce A15 Bionic Mémoire vive (RAM) : 4 Go

4 Go Stockage interne : 128 Go

: 128 Go Caméra principale : 12 MP

: 12 MP Caméra avant : 12 MP

: 12 MP Batterie : charge rapide et charge sans fil

Comme souvent, les fiches techniques des iPhones ne semble pas impressionnantes sur le papier... Il ne faut pas se laisser avoir, car en réalité c'est dans les petits détails que toutes la différence peux ce faire. Apple est réputé pour son savoir en matière d'optimisation, et l'iPhone 13 Mini n'échappe pas à cette règle. puisque certes il possède une RAM de 4 Go un appareil photo avec 12 Mp, mais c'est en arrière plan que tous ce joue pour permettre un traitement des images plus que convaincant. De même avec sa puce A15 Bionic, le smartphone est optimisé pour tourner parfaitement.

L'iPhone 13 mini : il est à moins de 700 € sur Amazon

L'iPhone 13 mini est donc disponible sur Amazon à 699 € en ce moment. Mais en plus, il est possible de le payer en 4 fois, et cela sans frais supplémentaire. Nous ne savons pas jusqu'à quand va durer cette offre, alors si vous souhaitez vous procurer un bon smartphone, n'hésitez plus.