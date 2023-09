iPhone 14 Plus : à quelques heures de l'annonce de l'iPhone 15, l'un des plus puissants haut de gamme de Apple baisse de prix

L'iPhone 14 Plus est l'un des modèle les plus puissants actuellement d’iPhone. Proposé à 1169 € par son constructeur, Amazon vous permet de le trouver pour 20 % moins cher, c'est-à-dire 933 €. Une véritable aubaine pour les fans de la marque à la pomme.

L'iPhone 14 Plus est l'un des modèles les plus puissants du constructeur Apple actuellement. Avec l'annonce de l'iPhone 15 qui aura lieu lors de la Keynote Apple mardi soir prochain, le 12 septembre 2023, Amazon en profite pour baisse le prix du iPhone 14 Plus en le faisant passer de 1169 € à 933 €. 20 % de réduction pour profiter de l'un des meilleurs modèles à ce jour avec les iPhones 14 Pro et Pro Max.

La fiche technique de l'iPhone 14 Plus

Écran : 6,7 pouces, Oled Super Retina HDR10, Dolby Vision, utlra-lumineux

Processeur : A15 Bionic

Capteurs photo : grand-angle (12 MP) et ultra grand-angle performants (12 MP)

26h d'autonomie, 4325 mAh, charge rapide 20W

L'iPhone 14 Plus possède une fiche technique complète avec un grand écran de 6,7 pouces doué d'une technologie OLED, ce qui le rend très agréable avec des couleurs chaudes et précises. Côté processeur, c'est bien sûr la puissante A15 Bionic de Apple qui est intégrée à l’appareil. Il s'agit de l'un des SoC les plus performant du moment grâce au savoir faire du constructeur qui n'a pas son pareil pour optimiser ses composants. Son appareil photo est également très correct avec deux fois 12 mégapixels, plus un traitement de l'image impeccable. Enfin, pour assurer une cohérence sur le long terme, malgré sa puissance, la batterie du iPhone 14 Plus lui permet de tenir sur une longue durée.

L'iPhone 14 Plus : il est proposé par Amazon avec une baisse de prix de 20 %

En ce moment, Amazon propose 20 % de baisse par rapport au tarif constructeur du iPhone 14 Plus, c'est-à-dire 933 € au lieu de 1169 €. L'avantage avec Amazon, c'est que la livraison est gratuite et rapide. Nous ne savons pas jusqu'à quand va durer cette offre, si vous souhaitez obtenir un nouvel iPhone, n'attendez plus !