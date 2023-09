Samsung Galaxy A54 5G : le voici à moins de 350 € ! Plus de 100 € de réduction sur son prix constructeur avec en plus des coupons promos

Le Samsung Galaxy A54 5G est le modèle le plus récent, et le plus performant de la gamme A de Samsung. Vous pouvez obtenir en ce moment le Samsung Galaxy A54 5G avec 100 € de moins que le prix proposé par Samsung grâce à une grosse baisse de prix ainsi que des coupons de réduction.

Le Samsung Galaxy A54 est un smartphone avec une compatibilité 5G qui fait partie de la gamme A de Samsung. Il s'agit même du modèle le plus puissant et le plus récent. Cette gamme spécialisée dans ce qu'on appel le milieu de gamme diversifie les appareils pour proposer à tous un modèle qui peut lui correspondre : A14, A34 ou A54 sont les trois modèles de 2023, le A54 étant en toute logique celui qui propose les meilleures performances. En ce moment, Rakuten le propose à 347 € avec en plus des coupons de réduction !

Fiche technique du Samsung Galaxy A54

Écran : Super AMOLED de 6,4 pouces, résolution Full HD+

: Super AMOLED de 6,4 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Exynos 1380

: Exynos 1380 RAM : 6 Go

: 6 Go Stockage : 128Go, extensible via microSD

: 128Go, extensible via microSD Caméra principal : 50 MP

: 50 MP Caméra avant : 32 MP

: 32 MP Batterie : 5000 mAh, recharge rapide 25W

Le Samsung Galaxy A 54 5G est un smartphone aux multiples facettes qui propose ce que se fait de mieux parmi les milieux de gamme, tant et si bien qu'il se retrouve à la frontière du haut de gamme. Grâce à son grand et bel écran Amoled de 6,4 pouces, une puce Exynos 1380 qui est un bijou de technologie pour le milieu de gamme, mais aussi un objectif photo de 50 Mp, il a tout ce qu'il faut pour être parmi l'élite de sa catégorie.

Samsung Galaxy A54 : le roi des milieu de gamme à tarif plus qu'abordable !

Le Samsung Galaxy A54 est en ce moment disponible sur Rakuten à 347 € contre les 449 € que propose Samsung sur son site. En plus de cela, deux coupons de réduction sont disponibles pour faire chuter le prix de cet excellent appareil de 20 € et 10 € : « RAKUTEN20 » et « BRO10180 » !