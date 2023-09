Bientôt une nouvelle marque de smartphones sur le marché français

Le CEO de HMD, Jean-François Baril, a annoncé cette nouvelle stratégie, affirmant que la société continuerait à exploiter la licence Nokia tout en lançant sa propre gamme de smartphones. Les détails concernant ces futurs produits estampillés HMD restent pour le moment limités, mais la société évoque une « collaboration avec de nouveaux partenaires enthousiasmants » et son engagement à « entrer sur le marché en toute indépendance en tant que force capable de créer un nouveau monde pour les télécommunications, concentré sur les besoins des utilisateurs ». Cette déclaration laisse entrevoir des changements majeurs, bien que le positionnement tarifaire reste à clarifier, avec Nokia concentré sur l'entrée et le milieu de gamme.

HMD, un acteur sur lequel il va falloir compter

La décision de HMD de créer sa propre marque de smartphones intervient à un moment où la part de marché de Nokia en Europe est relativement faible, atteignant près de 3 % au premier trimestre 2023, selon Canalys. Cependant, le cabinet d'analyses prédit des changements significatifs dans le classement des fabricants d'ici la fin de l'année 2023, suggérant que HMD pourrait rapidement devenir un acteur sur lequel compter dans le secteur de la téléphonie mobile en Europe.

Le lien entre HMD Global et des noms bien connus de l'industrie technologique tels que Foxconn, Nokia Corporation, Google et Qualcomm a également été révélé. Ces entreprises sont, en effet, toutes actionnaires de HMD, ce qui confirme l'importance croissante de cette coentreprise finlandaise dans le secteur de la téléphonie mobile.

HMD Global, fondée par d'anciens professionnels de la technologie issus d'entreprises majeures telles que HTC, Microsoft et Nokia, a joué un rôle essentiel en ramenant la marque Nokia sur le devant de la scène de la téléphonie. Depuis lors, la société a commercialisé des smartphones Nokia sous Android, tout en œuvrant à rendre ses produits plus durables et plus facilement réparables.

Malgré ces efforts, les produits Nokia ont eu du mal à se démarquer dans un marché saturé et concurrentiel, en particulier face à la concurrence chinoise. Cependant, avec l'annonce de la création de sa propre marque de smartphones, HMD espère apporter une nouvelle dynamique et une différenciation sur le marché. La décision de HMD de se détacher progressivement de Nokia permettra également à la société d'améliorer ses marges en évitant de payer des royalties à Nokia Corporation pour chaque smartphone vendu.

Il reste maintenant à voir comment HMD Global réussira à conquérir le marché des smartphones avec sa nouvelle marque, et si sa capacité à proposer des produits de haute qualité et abordables répondra aux attentes des consommateurs dans un secteur en constante évolution. La concurrence est rude, mais HMD est déterminée à devenir un acteur majeur de la téléphonie mobile en Europe, et seul le temps nous dira si elle réussira à relever ce défi ambitieux.