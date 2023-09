Interdiction de vente en France : l'iPhone 12 d'Apple accusé de dépasser les normes d'émission d'ondes électromagnétiques

L'iPhone 12, sorti en 2020, a été accusé de dépasser les limites de débits d'absorption spécifique (DAS) fixées par la réglementation de l'Union européenne, ce qui a conduit à son retrait du marché français. Selon les normes de l'UE, les smartphones ne doivent pas dépasser 4 watts par kilogramme (W/kg) pour le DAS membre (lorsque le téléphone est tenu à la main ou dans une poche de pantalon) et 2 W/kg pour le DAS tronc (lorsque le téléphone est porté dans une poche de veste ou un sac).

L'ANFR a récemment effectué des contrôles sur 141 téléphones de différentes marques et couvrant de appareils d’entrée de gamme jusqu’au plus haut de gamme. Bien que l'iPhone 12 respecte les normes pour le DAS tronc, il a été constaté que son DAS membre dépasse la limite autorisée, mesuré à 5,74 W/kg, au lieu de 4 W/kg. Il convient de noter que l'ANFR n'a pas précisé si les modèles iPhone 12 Mini, Pro et Pro Max avaient également été soumis à des contrôles similaires.

L’ANFR demande à Apple de prendre des mesures immédiates qui conteste

Suite à cette décision, l'ANFR a demandé à Apple de prendre des mesures immédiates pour empêcher la disponibilité sur le marché français des téléphones affectés qui se trouvent encore dans la chaîne d'approvisionnement. De plus, pour les iPhone 12 déjà vendus en France, Apple doit mettre en œuvre des mesures correctives dans les plus brefs délais pour les rendre conformes à la réglementation. Une mise à jour logicielle pourrait être envisagée, mais elle devra être soumise à l'approbation de l'ANFR, sous peine de rappel des iPhone 12 non conformes.

Interrogé sur la situation, Jean-Noël Barrot, ministre délégué au Numérique, a expliqué que le dépassement des seuils autorisés a été découvert suite à une mise à jour logicielle récente. Il a également rassuré les utilisateurs en affirmant que les valeurs limites de DAS fixées par l'UE sont « 10 fois inférieures au seuil à partir duquel les études scientifiques estiment que l'exposition peut avoir des conséquences sur la santé ».

Cependant, Apple a contesté ces accusations et a assuré que l'iPhone 12 respectait les normes définies à l'échelle internationale par de nombreuses organisations. La société prévoit de contester les conclusions de l'ANFR en fournissant des résultats d'études indépendantes réalisées en laboratoire par des tiers pour prouver que ses appareils sont conformes aux normes en vigueur. Cette affaire promet donc d'évoluer dans les prochaines semaines.

En outre, l'iPhone 12 n'est pas le seul modèle à quitter le catalogue d'Apple en ce moment, car l'iPhone 15 a également été dévoilé. La déclinaison mini de l'iPhone 13 a discrètement fait ses adieux, marquant la fin des modèles compacts chez Apple, après que l'iPhone 14 ait déjà abandonné ce format.