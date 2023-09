Forte demande pour l’iPhone 15 Pro Max qui dépasserait celle de son prédécesseur

La nouvelle série de smartphones Apple iPhone 15 a été annoncée la semaine dernière lors d’une Keynote et les mobiles sont proposés en précommande. Après un week-end complet, on peut dresser les premiers bilans des attentes selon les modèles. Il semblerait que l’iPhone 15 Pro Max remporte de nombreux suffrages dépassant les demandes de son prédécesseur.

La nouvelle série des iPhone 15 est disponible en précommande depuis vendredi dernier. Ce fut l’occasion pour de très nombreuses personnes de précommander l’un des 4 appareils présentés par Apple quelques jours plus tôt. Il y a ainsi l’iPhone 15, le plus abordable avec son écran de 6,1 pouces et son processeur A16 Bionic, l’iPhone 15 Plus avec le même chipset, la même configuration photo, soit 48+12 mégapixels avec un zoom optique 2x, mais un écran de 6,7 pouces, l’iPhone 15 Pro aussi avec un écran de 6,1 pouces, mais une configuration photo plus avancée et un Soc Apple A17 Pro. Celui-ci anime aussi la version la plus aboutie, l’iPhone 15 Pro Max qui embarque un bloc d’optiques de 48+12+12+12 mégapixels avec un zoom optique 5x contre du 3x pour la version Pro.

L’iPhone 15 Pro Max plus demandé que l’iPhone 14 Pro Max

Il semblerait que l’iPhone 15 Pro Max ait connu une forte demande dès l’ouverture des précommandes sur le site de la marque à la pomme. Celle-ci dépasserait celle de son prédécesseur, l’iPhone 14 Pro Max. Pourtant, on rappelle qu’il s’agit du modèle le plus cher d’Apple puisqu’il est proposé à partir de 1479 €. Cet engouement créé des délais de livraison plus importants que prévu. En outre, ceux-ci sont également dus à une production de masse qui a débuté bien après celle du début de l’iPhone 14 Pro Max entrainant des retards dans le calendrier général.

En outre, il semblerait que la demande pour l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus soit sensiblement identique à celle des iPhone 14 et iPhone 14 Plus. Par contre, la demande pour l’iPhone 15 Pro serait plus faible que celle de l’iPhone 14 Pro. De nombreux utilisateurs auraient préféré se tourner vers la version la plus haut de gamme.