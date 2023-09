iPhone 13 : chute de prix spectaculaire sur ce haut de gamme avec la sortie imminente de l'iPhone 15

L'iPhone 13, ancien porte-étendard de la marque américaine Apple, était encore proposé à 909 € il y a quelques jours sur le site de son constructeur. Celui-ci vient de passer à 749 €... Mais il est possible de le trouver pour encore moins cher que cela. 716,98 € pour un smartphone haut de gamme qui en valait plus de 900 € il y a encore une semaine, cela ressemble à une belle opportunité !

L'iPhone 13 est le smartphone d'Apple sorti en 2021. Il fait partie des Apple les plus célèbres puisqu'il a été la meilleure vente de l'année dernière. Doté d'un design élégant, d'une puce puissante et d'un écran magnifique, ce n'est un secret pour personne que les iPhone d'Apple suscitent autant de convoitise que de critiques. En tout cas ce sont des téléphones qui ne laissent pas indifférents, et souvent pour le meilleur, car il s'agit d'appareils très efficaces, à n'en point douter ! En ce moment, l'iPhone 13 est proposé avec une incroyable réduction de prix ! La semaine dernière, il était encore à 909 € sur le site en ligne d'Apple, il y est maintenant proposé à 749 € ! Mais encore mieux, Rakuten le propose à 716,98 € !

Fiche technique de l'iPhone 13

Écran : Super Retina XDR de 6,1 pouces avec résolution 2532 x 1170 pixels

Super Retina XDR de 6,1 pouces avec résolution 2532 x 1170 pixels Processeur : Puce A15 Bionic

Puce A15 Bionic Mémoire : 4 Go de RAM

4 Go de RAM Stockage : 128 Go

128 Go Caméra arrière : Double caméra arrière avec capteur principal de 12 mégapixels et capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels

Double caméra arrière avec capteur principal de 12 mégapixels et capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels Caméra frontale : Caméra TrueDepth de 12 mégapixels avec mode Portrait et enregistrement vidéo 4K HDR

Caméra TrueDepth de 12 mégapixels avec mode Portrait et enregistrement vidéo 4K HDR Batterie : 3240 mAh avec charge rapide et recharge sans fil

L'iPhone 13 arbore une fiche technique remarquable et polyvalente. Proposé avec un écran OLED de 6,1 pouces et propulsé par la redoutable puce A15 Bionic conçue par Apple, il se démarque dès sa prise en main. Son double objectif de 12 mégapixels, capable d'enregistrer en 4K, garantit des performances photographiques de premier ordre. De plus, sa batterie, bien que présentant une capacité en mAh modeste sur le papier, offre une efficacité surprenante grâce à une très bonne optimisation.

iPhone 13 : il est proposé avec une forte baisse de prix via l'arrivé de l'iPhone 15

En ce moment, l'iPhone 13 est proposé sur Rakuten avec presque 200 € de moins que ce que Apple le proposait il y a encore une semaine avant le lancement des précommandes de son iPhone 15. Si vous recherchez un téléphone puissant, n'hésitez plus !