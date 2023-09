Bons plans RED by SFR dès 4.99€ : 4 forfaits mobiles pas chers dont un abonnement 40Go à seulement 9.99€ !

Des forfaits RED by SFR en promotion

L'opérateur RED by SFR met en avant des offres promotionnelles sur sa gamme RED, de quoi ravir tout le monde ! Sans engagement, ces offres sont résiliables à tout moment et sans aucuns frais.

Pour parfaire son offre, l'opérateur a lancé un nouveau forfait RED avec 40Go à 9,99€ par mois que nous vous présentons en seconde partie d'article.

Idéal pour les petits budgets, le forfait 5Go coûte la somme de 4,99€ par mois. Celui-ci fournit 5Go utilisables en France métropolitaine, mais également 6Go disponibles lors de vos déplacements au sein de l'Union européenne et des DOM. Depuis ces destinations, vous pourrez apprécier l'illimité pour communiquer à votre convenance !

Pour bénéficier davantage de data, vous pouvez opter pour l'offre RED 80Go à 11,99€ par mois. Elle vous permet de vous connecter à hauteur de 80Go depuis la Métropole et d'apprécier l'enveloppe data de 16Gopour surfer sur le web depuis l'étranger (UE/DOM). Partout au sein de l'Union européenne, vos appels, SMS et MMS bénéficieront de l'illimité.

Ce forfait vous ouvre la possibilité de souscrire à l'option 5G pour 3€ supplémentaires chaque mois. Cette option est sans engagement.

Enfin, pour exploser les compteurs en termes de data, le forfait RED 130Go est disponible ! La 5G est incluse et vous bénéficiez, outre les 130Go en France métropolitaine, de 26Go dédiés à votre connexion internet depuis l'UE et les DOM. Bien entendu, l'illimité sera de mise pour l'ensemble de vos communications depuis les zones précitées. Le tarif de cette offre s'élève à 15,99€ par mois.

Zoom sur la nouvelle offre canon de RED avec 40Go à moins de 10€

Si vous ne souhaitez pas dépasser le seuil des 10€ par mois pour votre forfait mobile, sans pour autant mettre de côté vos besoins en data, vous pouvez souscrire à la toute nouvelle offre RED de RED by SFR : le forfait RED 40Go à 9,99€ par mois !

Ce forfait pas cher vous permet d'apprécier une enveloppe data de 40Go pour votre connexion en France métropolitaine. 10Go sont alloués à votre utilisation depuis l'étranger, à savoir les pays de l'Union européenne et les départements d'outre-mer. Par ailleurs, vous bénéficiez de l'illimité pour les appels, SMS et MMS émis depuis l'ensemble de ces destinations.

Quel que soit le forfait RED que vous choisirez, vous pourrez souscrire à l'option spéciale International : 30Go en UE/DOM. Celle-ci vous coûtera 5€ par mois en supplément et vous permettra de disposer des appels, SMS et MMS illimités ainsi que de 30Go depuis l'UE et les DOM, dont 20Go depuis les États-Unis, le Canada, la Suisse et Andorre !