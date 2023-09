iPhone 15 : l'alarme rouge sonne le glas ! C'est le dernier jour pour vous le procurer jusqu'en 24 fois sans frais, et avec 80 € de réduction chez RED by SFR !

L'iPhone 15 est le dernier bijou du constructeur américain Apple sorti la semaine dernière. Un appareil très haut de gamme qui propose puissance et ergonomie pour vous accompagner partout dans votre poche. L'une des meilleures offres de lancement prend fin aujourd'hui sur RED by SFR, c’est le dernier jour pour obtenir l'iPhone 15 avec une belle réduction et la possibilité de le payer jusqu'à 24 fois sans frais.

L''iPhone 15 est tout juste sortie, mais RED by SFR joue les prolongations avec les précommande pour l'appareil très haut de gamme de Apple. Parmi les aficionados de nouvelles technologies, et les curieux au fait des actualités, nulle n'a pu échapper à l'annonce raz-de-marré des deux dernières semaines à propos de la sortie de l'iPhone 15. Quartes modèles viennent de sortir, et ils ne font pas de concessions pour imposer à nouveau Apple comme une marque qui souhaitent indiquer la marche à suivre pour ses concurrents. L'iPhone 15 est proposé par RED by SFR avec la possibilité de le payer jusqu'en 24 fois sans frais, et vous pouvez même vous le procurer avec 80 € de réduction en souscrivant à l'un des forfaits mobiles de l'opérateur.

Caractéristiques technique de l'iPhone 15

Écran : Super Retina XDR OLED 60 hz, de 6,1 pouces

Super Retina XDR OLED 60 hz, de 6,1 pouces Processeur : Puce Apple A16 Bionic

Puce Apple A16 Bionic RAM : 6 Go

: 6 Go Stockage interne : 128 Go

128 Go Objectif principal : 48 MP

48 MP Caméra avant : Capteur TrueDepth de 12 MP

Capteur TrueDepth de 12 MP Batterie : 3877 mAh avec prise en charge de la charge rapide et la recharge sans fil

Pas de surprise, et en même temps quelle bonne surprise, car l'iPhone 15 casse la baraque avec son nouvel appareil. Équipé d'un écran Super Retina XDR avec une dalle OLED pouvant rafraichir jusqu'à 60 hz, il affiche des image autant fluide que coloré et précise, un must pour les fans de jeux mobiles, voire de jeux vidéos PC et consoles, car c'est un fait, l'iPhone 15, et notamment les iPhone 15 Pro et Pro Max, vont pouvoir faire tourner des jeux comme Resident Evil 4 Remake de Capcom en version native ! Avec 6 Go de RAM et sa puissante puce la A16 Bionic, il est capable de tout faire tourner, seul le modèle A17 installé sur les versions Pro semble pouvoir le dépasser en puissance brut. Pour ceux qui apprécient les belles photos, il n’est pas en reste et propose des clichés magnifiques grâce à un objectif principal de 48 Mégapixels.

iPhone 15 : il est disponible jusqu'en 24 fois sans frais avec plusieurs possibilités de réduire son prix

L'iPhone 15 est disponible en ce moment sur RED by SFR à 969 € avec de nombreuses possibilités de réduire son prix. Vous pouvez dans un premier temps souscrire à un nouveau forfait parmi les 4 proposés par RED by SFR. Il s'agit de très bons forfaits pas chers qui vous permettrons de gagner 80 € sur le prix de l'iPhone 15. En plus, il est proposé avec la possibilité de la payer jusqu'en 24 fois sans frais, mais vous pouvez choisir que ce soit en 2, ou 4 fois par exemple. Autre possibilité, une reprise de votre ancien appareil jusqu'à 50 €, selon les conditions de l'opérateur, pourra encore baisser le prix de l’appareil.