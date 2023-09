Les promos Free Mobile du moment : une Série Limitée 120Go et un forfait illimité à prix mini !

La Série Limitée pour un max de data à prix cadeau

Free Mobile vous permet de profiter d'une offre mobile à prix cadeau sans pour autant vous limiter en termes de data. En effet, sa Série Free offre jusqu'à 120Go pour surfer sur le web en France métropolitaine, et ce, au prix de 12,99€ par mois ! Vous pouvez également communiquer sans compter grâce à l'illimité. Si vous êtes amené à voyager à travers l'Europe, vous pourrez profiter de cet avantage, mais aussi de 18Go dédiés à votre connexion internet depuis l'étranger.

De plus, la Série Limitée vous donne gratuitement l'accès premium à l'application Free Ligue 1 pour profiter pleinement des actualités et des matchs (en extraits) de la Ligue 1 Uber Eats.

Sachez que cette série spéciale est valable la première année de votre abonnement avant d'évoluer vers le forfait Free 5G. Celui-ci vous offrira davantage de garanties que vous retrouverez sur le site de l'opérateur.

Le forfait à prix mini avec l'option Booster

Pour les plus petits budgets, Free Mobile propose son fameux forfait 2€ à 2€ par mois. Celui-ci est gratuit pour les abonnés Freebox ! Il fournit 50Mo utilisables aussi bien depuis la Métropole que depuis les pays européens (DOM inclus) ainsi que l'illimité pour l'envoi des SMS et MMS. Si ce forfait limite vos appels à deux heures (le compteur est remis à zéro chaque mois), il vous permet tout de même d’appeler sans frais supplémentaires vers les numéros des États-Unis, du Canada, de l'Alaska, d'Hawaï, de Chine et des DOM et vers les fixes de 100 destinations !

Pour agrémenter cette offre mobile, voici LE bon plan : l'option Booster 5Go à seulement 2,99€ par mois, soit 4,99€ par mois pour les nouveaux clients. Également sans engagement, cette option vous permet de profiter de 5Go chaque mois en France métropolitaine, mais aussi de 6Go lors de vos déplacements dans les DOM et plus largement dans les pays de l'UE ! Vous apprécierez l'illimité pour l'ensemble de vos communications depuis les zones précitées.