Google Pixel 7 Pro : ce marchand le propose avec l'un de ses prix les plus bas juste pour les French Days

Le Google Pixel 7 Pro est le plus puissant modèle de la gamme Pixel, actuellement, en attendant la sortie imminente des Pixel 8. Ajouté à cela que les French Days ont lieu en ce moment, et jusqu'au 2 octobre prochain, le prix du Pixel 7 Pro chute drastiquement pour arriver à un tout petit peu moins de 675 € !

Le Google Pixel 7 Pro est sans équivoque le plus puissant des smartphones Google sortis à ce jour. Si vous souhaitez un haut de gamme polyvalent avec une appétence particulière pour la photographie, avec son triple capteur dont le principal à 50 mégapixels, le Google Pixel 7 Pro devrait probablement faire partie de vos favoris. Doué d'un excellent écran OLED de 6,7 pouces et d'un taux de rafraîchissement de 120Hz en QHD+, on peut dire qu'il est polyvalent. C'est le cas également avec sa puissante puce Google Tensor 2. Lancé sur le marché à 899 €, Rakuten le propose à un tout petit peu moins que 675 € en ce moment, avec en plus un bon de réduction de 10 € !

Fiche technique du Google Pixel 7 Pro

Écran : OLED de 6,7 pouces, résolution QHD+, taux de rafraîchissement 120 Hz

: OLED de 6,7 pouces, résolution QHD+, taux de rafraîchissement 120 Hz Processeur : Google Tensor G2

: Google Tensor G2 RAM : 12 Go

: 12 Go Stockage interne : 128 Go / 256 Go / 512 Go

: 128 Go / 256 Go / 512 Go Caméra arrière : Triple capteur, principal 50 MP, ultra grand-angle 12 MP, téléobjectif 48 MP

: Triple capteur, principal 50 MP, ultra grand-angle 12 MP, téléobjectif 48 MP Caméra frontale : 11 MP

: 11 MP Batterie: 5 000 mAh, charge rapide 30W, charge sans fil, charge inversée sans fil

Le Google Pixel 7 Pro est l'un des principaux acteurs parmi les smartphones haut de gamme disponibles sur le marché. Son principal atout réside incontestablement dans son système de caméra exceptionnel, comprenant un capteur principal de 50 mégapixels et un logiciel de post-traitement hautement avancé. Polyvalent, il est capable de gérer efficacement les tâches les plus exigeantes grâce à la Google Tenzor 2, une puce puissante. En ce qui concerne son autonomie, il peut fonctionner jusqu'à 72 heures sans recharge.

Google Pixel 7 Pro : la Rakuten le propose à moins de 680 € pour les French Days

Avec l'annonce des Google Pixel 8, et les French Days, ce Black Friday à la Française, le Google Pixel 7 Pro est proposé sur Rakuten un tarif très attrayant puisqu'il passe à 675 €. Il est vendu par le marchand professionnel Teverly, et il s'agit bien de la version internationale. Avec le code « TEV10200 » vous obtiendrez également une réduction de 10 €.