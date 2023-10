Duel de forfaits mobile avec 40Go à moins de 8€ sur le réseau Orange ou SFR

Vous souhaitez changer de forfait mobile mais vous ne savez pas lequel choisir parmi toutes les offres existantes ? Venez donc jeter un oeil à notre duel du jour : nous départageons deux forfaits mobiles pas chers et sans engagement avec 40Go de data disponibles chez deux opérateurs virtuels !

Deux offres illimitées et sans engagement

Les opérateurs virtuels Prixtel et Lebara Mobile proposent tous deux une offre mobile à prix doux avec 40Go de data en France métropolitaine. Sans engagement, vous aurez la possibilité de résilier l'une ou l'autre de ces offres à tout moment et sans frais. Avant de les départager, quelques précisions sont nécessaires.

Prixtel propose un forfait flexible qui se compose de trois paliers data. À chaque palier data est attribué un tarif spécifique vous permettant chaque mois de varier votre consommation web selon vos besoins et vos besoins, mais aussi selon votre budget ! Le changement de palier se fait automatiquement.

Lebara Mobile présente quant à lui une offre mobile qui s'étale sur 30 jours et non sur un mois calendaire. Ainsi, vos garanties et le tarif de votre abonnement sont renouvelés tous les 30 jours.

Forfait 40Go à moins de 8€ : lequel choisir ?

Sans plus attendre, voici les critères que nous avons sélectionnés pour vous aider dans votre choix :

Le prix : les tarifs sont identiques pour 40Go ! Votre forfait Oxygène de Prixtel et votre forfait mensuel 40Go de Lebara Mobile coûte la somme de 7,99€ par mois.

La flexibilité : les deux offres sont sans engagement, mais seul le forfait Oxygène propose trois paliers data au sein même de son abonnement mobile. Vous pouvez aller jusqu'à 80Go pour 12,99€ par mois.

La data à l'étranger : si vous êtes voyageur, c'est l'offre Oxygène qui sera la plus avantageuse puisqu'elle vous propose 15Go dédiés à votre connexion web depuis l'UE et les DOM. Il n'y a pas de roaming avec le forfait mensuel de Lebara Mobile.

Les communications : là encore Prixtel propose une offre plus complète, à savoir l'illimité pour vos appels, SMS et MMS partout en Europe (Métropole, DOM, UE). Lebara Mobile fournit l'illimité pour les appels et les SMS en France métropolitaine.

Le réseau mobile : le forfait de Lebara Mobile s'appuie sur le réseau Orange, premier réseau de France selon l'ARCEP. L'offre Oxygène s'appuie quant à elle sur le réseau SFR.

Les petits plus : chez Lebara Mobile, la carte SIM est offerte ainsi que 1Go le premier mois de votre abonnement. Chez Prixtel, son forfait est neutre en CO2.