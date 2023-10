Zoom sur les forfaits B&You de la rentrée : sans engagement et à prix cadeau dès 4,99€

Vous êtes à l'affût d'un bon plan mobile ? Ça tombe bien, nous vous proposons de faire le tour de la gamme B&You de Bouygues Telecom avec ses forfaits en promo, économiques en plus d'être sans engagement. De 5Go à 200Go dès 4,99€, avec ou sans la 5G, on vous détaille tout dans cet article !

Les forfaits mobiles pas chers

Bouygues Telecom propose une série B&You de quatre forfaits pas chers et sans engagement, de quoi trouver votre bonheur en fonction de votre budget et de vos besoins ! Quel que soit l'abonnement mobile que vous choisirez, vous profiterez de la promo du moment : la carte SIM à seulement 1€ !

Dans un premier temps, découvrons les forfaits à prix mini avec le forfait B&You à 4,99€ par mois. Celui-ci vous permet de profiter de 5Go aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis les pays de l'Union européenne et les DOM. Du côté des communications, vous bénéficierez de l'illimité pour appeler et envoyer vos messages à votre guise depuis l'ensemble des zones précitées.

Si vous souhaitez davantage de data sans dépasser le seuil des 10€, vous pouvez opter pour la série spéciale 40Go à 9,99€ par mois. Vous pourrez alors naviguer sur le web à hauteur de 40Go en Métropole et de 16Go lors de vos séjours à l'étranger (UE/DOM). Ce forfait illimité vous permettra également de communiquer sans compter partout en Europe.

Ces deux forfaits B&You vous donnent la possibilité de souscrire à l'option 5G pour la somme supplémentaire de 3€ par mois.

Les forfaits illimités avec la 5G incluse

L'opérateur Bouygues Telecom met également à disposition deux forfaits illimités avec un maximum de data et la 5G incluse ! La première offre est le fofait B&You 130Go à 15,99€ par mois et la seconde concerne le forfait 200Go à 19,99€ par mois. Ces deux forfaits sans engagement vous permettent de vous connecter en toute sérénité lorsque vous voyagez à travers la zone UE et les DOM grâce aux 30Go dédiés à cet effet.

Vous bénéficierez bien entendu de l'illimité pour vos appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole, les DOM et plus largement depuis les pays de l'UE.