Se préparer aux Prime Days Amazon : comment bien profiter des promos exceptionnelles ?

Les Prime Days Amazon sont de retour et démarrent dès demain pour seulement deux jours ! C'est le moment de bénéficier de centaines de promos sur les smartphones et autres produits high-tech ou encore sur l'électro-ménager,... Découvrez dans cet article tout ce qu'il faut savoir pour en profiter un maximum !

Des centaines de promos à saisir

Rebaptisés les Jours Flash Prime, les Prime Days Amazon sont de retour ! Eh oui, c'est parti pour deux jours de promotions exceptionnelles sur de nombreux produits proposés par les grandes marques telles que Calor, Tefal, Google, Arlo ou encore Samsung. Dès demain matin, vous pourrez alors profiter de remises sur des centaines de produits et articles dans les domaines de la mode, de l'électroménager, de la musique ou encore dans le secteur High-Tech.

Vous pouvez d'ores et déjà repérer les produits qui vous font de l'oeil après avoir réalisé une liste de vos besoins et de vos envies. N'hésitez pas à établir un budget soit par domaine (vêtements, déco, smartphones,...) soit global à ne dépasser. En effet, face à la floraison de promos, il est possible de rapidement perdre la raison !

Comment profiter des Jours Flash Prime ?

Alors, comment profiter des Jours Flash Prime ? C'est très simple, il vous faut devenir membre Prime ! Si vous l'êtes déjà, vous n'avez plus qu'à patienter jusqu'à demain.

Amazon Prime vous propose de faire un essai gratuit de 30 jours afin de vous familiariser avec les différents avantages que vous offre ce statut. Ces derniers concernant la livraison gratuite en 1 jour ouvré pour des millions d'articles éligibles, l'accès à Prime Vidéo (programmes d'Amazon Originals disponibles !). Vous êtes plus musique ou lecture ? Avec Amazon Prime, vous pouvez aussi vous régaler grâce à l'accès sans publicité à Amazon Music Prime (musique et podcasts) et à Prime Reading (grand catalogue avec tous les styles littéraires).

Si vous êtes satisfait de votre essai gratuit, sachez que l'abonnement mensuel s'élève à 6,99€ par mois. Vous pouvez opter pour l'abonnement annuel à 69,90€ qui vous permet de faire une économie de 13,98€, soit l'équivalent de deux mois d'abonnement mensuel.

Vous êtes étudiant ? Amazon Prime vous donne l'opportunité de profiter de 90 jours d'essai gratuit, puis de bénéficier d'un tarif préférentiel : votre abonnement à 3,49€/mois au lieu de 6,99€ !

JE PROFITE DES AMAZON PRIME DAYS