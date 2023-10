Le Xiaomi 13T Pro préféré au Xiaomi 13T, ce sont les utilisateurs qui le disent

Les nouveaux smartphones Xiaomi 13T et Xiaomi 13T Pro sont proposés depuis quelques jours en boutique et sur Internet. Il s’agit de modèles profitant d’une fiche technique solide. Après notre prise en main rapide du Xiaomi 13T Pro, nous préparons la publication d’un test complet de l’appareil. L’écart de prix entre les deux appareils n’est pas si significatif que cela et pourrait permettre aux utilisateurs de s’offrir le modèle proposant la meilleure fiche technique. Le site gsmarena.com a pu réaliser un sondage faisant ressortir que la version Pro est préférée à la version classique, bien que celle-ci ne manque pas d’atout, notamment son prix.

Quelles différences entre les deux smartphones ?

Le Xiaomi 13T Pro bénéficie d’un processeur plus puissant que le Xiaomi 13T. En outre, il profite d’une plus grande capacité de mémoire vive permettant ainsi de lancer plus d’applications en arrière-plan et de pouvoir y revenir en un minimum de temps. Un autre avantage non négligeable de la version Pro, c’est la possibilité de recharger sa batterie avec une puissance de 120 watts contre 67 watts pour la version classique. Cela se traduit par le fait de passer moins de temps branché à une prise et pouvoir ainsi profiter de l’appareil plus longtemps en main. Comptez sur un temps de charge de moins de 20 minutes pour le Xiaomi 13T Pro contre un peu plus de 40 minutes pour le Xiaomi 13T. Ses différences suffiraient à faire que la version Pro est plus recherchée que la version classique.

Rappelons que les deux smartphones Xiaomi se partagent la partie photo avec les mêmes capteurs installés au dos. La différence de processeur fait que la version Pro peut enregistrer des scènes vidéo avec une définition maximale Ultra 8K à 24 images par seconde contre de l’Ultra HD à 30 images par seconde. Au passage, notez que le Xiaomi 13T a obtenu un score de 123 attribué par le laboratoire DxOMark. Ce n’est pas exceptionnel et la version Pro pourrait offrir un peu plus notamment grâce au traitement d’image associé au chipset de ce modèle. En outre, ils utilisent la même surface d’affichage proposant des caractéristiques strictement identiques. Ils sont certifiés IP68 donc totalement étanches à l’eau ainsi qu’à la poussière. Et vous, lequel à votre préférence ?