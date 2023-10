Profitez des forfaits mobile 5G à prix cassés avec cet opérateur low cost : de 20Go à 250Go dès 5,99€ !

Vous pensez qu'un forfait mobile avec la 5G explosera forcément votre budget de téléphonie ? Eh bien non ! La preuve avec les forfaits 5G de cet opérateur virtuel : de 20Go à 250Go dès 5,99€ par mois ! Découvrez dans cet article ces cinq promos exceptionnelles et profitez-en !

Les forfaits 5G pas chers

L'opérateur Lyca Mobile propose en ce moment cinq offres incluant la 5G et sans engagement. Ces forfaits en promo vous permettent de choisir celui qui vous convient le mieux grâce à une large gamme allant de 20Go à 250Go. Avant de vous présenter les forfaits pas chers de cette gamme, quelques petites précisions sur l'opérateur s'imposent.

Les forfaits de Lyca Mobile s'étalent sur 30 jours et non sur un mois calendaire. De plus, les MMS ne sont pas inclus dans les abonnements mobile proposés. Enfin, ceux-ci s'appuient sur le réseau Bouygues Telecom, l'un des meilleurs réseaux de France.

Trois forfaits sont intéressants si vous ne souhaitez pas dépasser un budget téléphonie mensuel de 10€. L'offre la plus économique est le forfait 20Go à 5,99€ par mois. Celle-ci vous propose 20Go pour surfer sur le net en France métropolitaine dont 5,55Go dédiés au roaming depuis l'UE et les DOM. Pour profiter d'une enveloppe data plus élevée, le forfait 80Go vous fournit 80Go en Métropole et 7,40Go utilisables depuis l'étranger (UE/DOM) pour seulement 7,99€ par mois ! Enfin, en versant 9,99€ par mois, vous pourrez faire le plein de data avec ce forfait 120Go : 120Go en France métropolitaine, 9,25Go au sein de l'UE et des DOM.

Ces forfaits incluent la 5G et l'illimité pour appeler et envoyer vos messages comme bon vous semble en France.

Les forfaits 5G avec un max de data

Deux autres forfaits en promo et sans engagement sont disponibles chez Lyca Mobile. Le forfait 150Go est au prix de 11,99€ par mois et vous permettra de vous connecter à hauteur de 150Go en Métropole et de profiter de 12,05Go lorsque vous voyagez en Europe (UE/DOM).

Le forfait 250Go 5G vous coûtera la somme de 18,99€ par mois. Avec ce forfait sans engagement, vous apprécierez les 250Go pour naviguer sur la toile, regarder des vidéos ou encore jouer à des jeux en ligne en toute sérénité ! 17,6Go sont alloués par cet abonnement de téléphone mobile pour que vous puissiez bénéficier d'une connexion web où que vous soyez au sein de l'Union européenne.

L'un comme l'autre de ces forfaits mobile vous donnent la possibilité de communiquer (appels/SMS) en illimité depuis la Métropole.

