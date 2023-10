Samsung Galaxy S23+ : pourquoi cette promo est-elle intéressante ? Presque 370 € de réduction sur ce très haut de gamme

Le Samsung Galaxy S23 + est l'un des modèles les plus puissants actuellement que l'on peut trouver parmi les smartphones Samsung, avec le Samsung Galaxy S23 Ultra. Il s'agit de la version augmentée du S23, le porte-étendard actuel de la marque. Et quel porte-étendard puisqu'il s'agit sûrement de l'un des smartphones les plus performants du moment. En ce moment, vous pouvez trouver cet appareil ultra haut de gamme de Samsung chez Rakuten avec une énorme réduction de plus de 350 € ! 366 € précisément, en passant de 1059 € sur le site de Samsung à 693 € sur Rakuten. Il s'agit de la version américaine compatible avec les opérateurs européens, et l'appareil peut même bénéficier de 5 € de réduction avec le code SUR5150.

Samsung Galaxy S23 +

Écran : AMOLED 120hz, de 6,6 pouces

AMOLED 120hz, de 6,6 pouces Processeur : Snapdragon® 8 gen 2

Snapdragon® 8 gen 2 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage interne : 256Go

: 256Go Appareil photo principal : 50 MP

: 50 MP Appareil photo avant : 12 MP

: 12 MP Batterie : 4700 mAh avec charge rapide et charge sans fil

Le Samsung Galaxy S23 Plus a une fiche technique qu'il est difficile de qualifier autrement que d'excellente. Si l'on prend tout ce qui se fait de mieux aujourd'hui pour obtenir un smartphone solide, puissant, réactif, aussi doué pour la photo, que pour calculer de nombreuses tâches en même temps... on obtient le Samsung S23 Plus. Seul le S23 Ultra le bat dans sa partie, mais l'avantage, c'est que le Plus est moins cher que l'Ultra, et les différences ne sont pas assez flagrantes pour justifier d'acheter le S23 Ultra plutôt que le S23+. Avec 256 Go de stockage, 8 Go de Ram, une batterie de 4700 mAh, ce cheval de course ultra puissant propose l'excellence. Avec un écran Amoled magnifique et très grand de 6,6 pouces, il est idéal pour regarder des vidéos ou jouer à des jeux. Côté photo également, il est très performant.

Le Samsung Galaxy S23+ est proposé avec 366 € de réduction

Vous pouvez trouver ce smartphone ultra haut de gamme de Samsung sur Rakuten avec une réduction importante de 366 €, comparé aux 1059 € sur le site de Samsung. Il s'agit de la version américaine du téléphone, compatible avec les opérateurs européens, et vous pouvez même bénéficier de 5 € de réduction supplémentaire en utilisant le code SUR5150.