Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ : un smartphone puissant et accessible à seulement 315 € sur Cdiscount

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G est un smartphone très accessible, que ce soit en termes de prix ou de fonctionnalités. Polyvalent et puissant, il fait partie du must niveau rapport qualité prix parmi les téléphones de gamme intermédiaire. Cdiscount nous le propose en ce moment à 315 € avec de nombreux avantages, une véritable aubaine ! Si vous cherchez un nouveau smartphone qui vous accompagnera au quotidien, sans vous ruiner, il est idéal.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ est un très bon smartphone de milieu de gamme proposé par le constructeur sur la pente montante Xiaomi. Ce smartphone Xiaomi est pensé et conçu comme un appareil à cheval entre la qualité du haut de gamme, et l'accessibilité du bas de gamme. On peut donc dire que ce Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G est presque la valeur étalon du moment pour déterminer ce qu'est ou non un téléphone portable de moyen de gamme. Proposé par Xiaomi à 429 €, il est possible de le trouver à seulement 315 € sur Cdiscount avec une garantie de 2 ans, une reprise gratuite de votre ancien smartphone. Avec cet achat, l'antivirus McAfee Total Protection est offert pendant 1 an sur trois appareils, et pour les membres du programme de fidélité Cdiscout à volonté, qui comprend 6 jours d'essai gratuit, vous pouvez obtenir 10 % de réduction supplémentaire sur ce Xiaomi.

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : Chipset MediaTek Dimensity 1080

: Chipset MediaTek Dimensity 1080 RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

: 8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne non extensibles

: 256 Go de stockage interne non extensibles Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 120 watts

Le Xiaomi Redmi Note Pro+ 5G est très honnêtement impressionnant puisqu'il possède plusieurs composants dignes d'un appareil haut de gamme. C'est le cas notamment de ses 8 Go de Ram et d'un stockage à 256 Go, ou encore de son appareil photo avec un capteur principal à 200 Mégapixels ! De même, il possède un très grand écran Amoled de 6,67 pouces. Même sa batterie est au top avec 5000 mAh, une valeur rarement dépassée par les smartphones d'aujourd'hui. La seule différence notable entre ce smartphone et un haut de gamme est sa puce Chipset MediaTek Dimensity 1080, une très bonne puce qui est optimisée pour le milieu de gamme. À ce prix-là, on peut vraiment dire que le rapport qualité prix est parmi les meilleurs du moment.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G sur Cdiscount à 315 € seulement

Alors que Xiaomi propose ce smartphone à 329 €, il est possible de le trouver à 315 € sur Cdiscount, avec une garantie de 2 ans et la possibilité de bénéficier d'une reprise gratuite de votre ancien smartphone, pour réduire le prix du nouveau. De plus, avec cet achat, vous recevez gratuitement l'antivirus McAfee Total Protection pendant 1 an sur trois appareils. Si vous êtes membre du programme de fidélité Cdiscount à volonté, qui propose 6 jours d'essai gratuits, vous pouvez également obtenir une réduction supplémentaire de 10 % sur ce Xiaomi.