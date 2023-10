Top 3 des forfaits mobile 80Go : les meilleures promos du moment dès 7.99€ à découvrir

Le forfait 80Go le moins cher

Chez Lyca Mobile, vous pouvez en ce moment profiter d'une offre exceptionnelle si vous souscrivez au forfait mobile 80Go ! En effet, ce dernier est à seulement 7,99€ par mois (tous les 30 jours). Ce forfait à prix cassé vous fournit jusqu'à 80Go pour surfer sur le net en France métropolitaine et jusqu'à 7,40Go lorsque vous vous déplacez à travers l'Union européenne et les DOM. Les amateurs de 5G apprécieront d'autant plus ce forfait sans engagement puisque cette dernière est incluse !

Depuis la France métropolitaine, vous pourrez appeler et envoyer vos messages sans compter grâce à l'illimité.

Le forfait 80Go avec la carte SIM à 1€

L'opérateur virtuel Cdiscount Mobile propose un forfait illimité et sans engagement avec 80Go de data en France métropolitaine au prix de 8,99€ par mois. Ce forfait économique vous permet non seulement de communiquer comme bon vous semble partout en Europe, mais aussi de disposer de 9Go lors de vos voyages dans cette zone.

En ce moment, vous pouvez en plus profiter d'une remise sur la carte SIM valable pour toute nouvelle souscription. Celle-ci vous coûtera la somme de 1€ au lieu de 10€.

Le forfait 80Go avec un max de data à l'étranger

Le forfait RED 80Go de RED by SFR est parfait pour les voyageurs réguliers ou occasionnels. En effet, s'il propose également 80Go de data pour votre connexion en Métropole, il vous fait bénéficier de 16Go depuis l'UE et les DOM ! Ce n'est pas tout, vous pouvez souscrire à l'option 30Go UE/DOM pour 5€ supplémentaires chaque mois. Cette option vous permet de profiter de 20Go (inclus) pour vous connecter depuis la Suisse, Andorre, le Canada et les États-Unis.

Au sein de l'Union européenne comme depuis la Métropole, vous pourrez appeler et envoyer vos messages en toute sérénité grâce à l'illimité. L'opérateur vous donne également la possibilité d'opter pour la 5G en versant 3€ par mois en supplément de votre abonnement de forfait mobile.