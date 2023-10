Samsung Galaxy A13 5G : Cette promotion est en durée limitée ! Ce smartphone passe sous les 150 €

Le Samsung Galaxy A13 5G est un téléphone d'entrée de gamme sortie l'année dernière par Samsung pour sa gamme des Galaxy A. Plutôt orienté vers une utilisation polyvalente afin de toucher un maximum de public, il est possible de le trouver en ce moment à moins de 150 € grâce à un code promo sur Rakuten. Mais attention, cette promo n'est disponible qu'aujourd'hui.

Le Samsung Galaxy A13 5G est un téléphone portable du constructeur coréen Samsung qui a été commercialisé l'année dernière. Il s'agit du modèle le plus allégé par rapport à ses deux grands frères, les Galaxy A33 et 53. Il n'en reste pas moins un téléphone polyvalent extrêmement efficace qui conviendra à toute personne recherchant un téléphone pas cher, mais solide. Rakuten propose le Galaxy A13 5G à seulement 148 €, au lieu des 249 € proposés par Samsung, et cela grâce au code RAKUTEN20.

Fiche technique du Samsung Galaxy A13 5G

Écran : Écran LCD de 6,5 pouces 90Hz

Écran LCD de 6,5 pouces 90Hz Processeur : Processeur DImensity 700

Processeur DImensity 700 Mémoire : 4 Go

4 Go Stockage : Capacité de stockage de 64 Go

Capacité de stockage de 64 Go Appareil photo : capteur principal de 50 MP, Caméra frontale de 5 MP

capteur principal de 50 MP, Caméra frontale de 5 MP Connectivité : 5G , Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C

, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C Batterie : Batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge rapide 15W

Le Samsung Galaxy A13 5G n'a que peu de différences avec le Galaxy A14 5G sorti cette année. Il s'agit d'un appareil tout indiqué pour quiconque souhaite un téléphone pour le quotidien qui n'a pas nécessairement besoin de faire tourner des applications lourdes. Il est à noter qu'il possède une batterie très efficace de 5000 mAh, lui permettant de durer dans le temps, qu'il a toutes les fonctions récentes utiles à la vie de tous les jours avec le NFC, Bluetooth, etc. Bref, c'est un excellent téléphone pas cher, qui n'essaye pas de faire pas rimer petit prix avec médiocrité.

Samsung Galaxy A13 5G : Rakuten le propose à moins de 150 € aujourd'hui seulement

Rakuten propose le Galaxy A13 5G à seulement 148 €, au lieu des 249 € proposés par Samsung, et cela grâce au code RAKUTEN20. Il s'agit d'une version européenne, avec une garantie de 2 ans de Samsung.