Xiaomi Poco X5 : il passe sous la barre des 200 € chez Cdiscount ! On se croirait déjà pendant le Black Friday

Xiaomi propose depuis maintenant quelques années des appareils d'une très grande qualité, dans toutes les gammes. Du début de gamme au haut de gamme, il est possible de trouver de très bons modèles de Xiaomi. L'appareil qui nous intéresse aujourd'hui est le Poco X5, un smartphone de milieu de gamme commercialisé en début d'année que l'on peut déjà trouver au prix d'un début de gamme, c'est-à-dire 199 € sur Cdiscount... ce qui est absolument bluffant compte tenu des composants qu'il embarque !

Fiche technique du Xiaomi Poco X5

Processeur : Qualcomm Snapdragon 695

: Qualcomm Snapdragon 695 RAM : 6/8 Go

: 6/8 Go Stockage interne : 128/256 Go, extensible via microSD

: 128/256 Go, extensible via microSD Écran : AMOLED, 6,67 pouces, résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels), 120Hz de taux de rafraichissement

: AMOLED, 6,67 pouces, résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels), 120Hz de taux de rafraichissement Caméra arrière : Triple capteur, 48 MP (principal) + 8 MP (ultra grand-angle) + 2 MP (macro)

: Triple capteur, 48 MP (principal) + 8 MP (ultra grand-angle) + 2 MP (macro) Caméra frontale : 13 MP

: 13 MP Batterie : 5000 mAh, charge rapide 33 W

Le Xiaomi POCO X5 est un smartphone impressionnant sur le plan technique. Son grand écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution Full HD+ en fait un choix idéal pour les amateurs de jeux et le streaming de vidéos. Le processeur Snapdragon dont il est équipé contribue à lui offrir de très bonnes performances. De plus, avec trois capteurs arrière, il assure des performances photographiques plus que satisfaisantes. En ce qui concerne l'autonomie, sa batterie de 5000 mAh garantit une utilisation prolongée.

Les Xiaomi Poco X5 à moins de 200 € sur Cdiscount !

Sorti à 299 €, le Poco X 5 est désormais disponible à 199 € sur Cdiscount, une occasion à ne pas manquer pour vous offrir un smartphone de milieu de gamme qui offre tout ce que l'on attend d'un appareil moderne. En plus, vous obtenez une garantie de 2 ans, et une livraison gratuite.