Samsung Galaxy A14 5G : en ce moment il est moins cher que sa version 4G sur Cdiscount !

Le Samsung Galaxy A14 5G est proposé en ce moment à moins de 170 € sur Cdiscount, une super occasion quand on sait que son constructeur le propose à 249 €, et que sa version 4G est également plus cher chez la plupart des commerçants.

Le Samsung A14 5G est un smartphone que l'on peut qualifier d'entrée de gamme, bien qu'il fasse partie de la catégorie des Gaalxy A du constructeur Samsung, qui sont davantage pensés comme des milieux de gamme, mais avec plus ou moins de puissance entre les A1* A3* et A5*. Cette année, nous en sommes aux A14, A34 et A54. Si vous êtes à la recherche d'un téléphone moderne et pas cher qui remplit les tâches essentielles que l'on attend aujourd'hui d'un smartphone, alors le Samsung Galaxy A14 5G est tout indiqué. Vous pouvez le trouver en ce moment sur Cdiscount dans sa version 5G à moins cher que sa version 4G. Vendu à 249 € par Samsung, Cdiscount le propose à 168 € !

Fiche technique du Samsung Galaxy A14 5G

Écran : Écran LCD de 6,6 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+

de 6,6 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+ Processeur : Processeur DImensity 700

Mémoire : 4 ou 6 Go de RAM

de RAM Stockage : Capacité de stockage de 64 ou 128 Go (extensible jusqu'à 1To avec une carte microSD)

ou (extensible jusqu'à avec une carte microSD) Appareil photo : Système de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP , un capteur ultra Macro 2MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de 13 MP pour des selfies de qualité.

avec un capteur principal de 50 , un capteur ultra Macro 2MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de pour des selfies de qualité. Connectivité : 5G , Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C

, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C Batterie : Batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge rapide 15W

Le Samsung Galaxy A14 5G est un smartphone polyvalent équipé d'un processeur MediaTek Dimensity 700 associé à 4 Go de RAM. Son système de triple caméra arrière, avec un objectif principal de 50 mégapixels, lui permet d'offrir de bonnes performances en photographie, surtout pour un smartphone d'entrée de gamme. De plus, sa batterie de 5000 mAh assure une autonomie de deux jours en utilisation normale.

Le Samsung Galaxy A14 5G est proposé à moins de 170 € chez Cdiscount

Moins cher que sa version 4G, le Samsung Galaxy A14 5G est proposé en ce moment à 168 € chez Cdiscount. C'est une très bonne nouvelle puisque vous pouvez ainsi vous procurer ce smartphone avec la qualité des services de l'enseigne, à savoir 2 ans de garantie, une livraison gratuite, et une reprise gratuite de votre ancien produit pour faire encore diminuer le prix de votre achat.