Lenovo Tech World 2023, Motorola dévoile un nouveau concept d’un smartphone qui s’enroule autour du poignet

Lors du dernier salon MWC de Barcelone, en février 2023, Lenovo nous avait montré un nouveau concept d’un smartphone enroulable et déroulable à l’envi. Pour son sommet annuel Lenovo Tech World, la société qui détient les droits d’exploitation de la marque Motorola a dévoilé un concept encore plus impressionnant s’appuyant sur un écran flexible, mais également des composants qui peuvent suivre un arc de cercle afin de s’enrouler autour d’un poignet.

Ce concept novateur de Motorola, à première vue, ressemble à un téléphone, à une montre intelligente, à un écran intelligent et même à l'une des souris Surface Arc de Microsoft. L'appareil est conçu pour fusionner les fonctionnalités d'un smartphone avec la polyvalence d'une montre connectée.

Selon Motorola, l'appareil dispose d'un "concept d'affichage adaptatif" qui permet de passer en douceur d'une expérience de smartphone Android standard en position plate à un appareil portable au poignet ou à divers modes de support.

L'une des caractéristiques les plus intéressantes de ce concept, c’est sa capacité à offrir une expérience Android complète. En effet, selon le mode d’utilisation, l’affichage s’adapte automatiquement pour proposer des fonctionnalités en conséquence. Ainsi, l'écran d'accueil et l'écran de verrouillage intègrent un widget d'horloge qui met en avant ses fonctionnalités de montre intelligente. Cette combinaison de smartphone et de montre intelligente a pour principale cible les personnes qui souhaitent profiter d'une expérience plus intégrée et pratique au sein d'un seul appareil.

Un concept qui s'inspire d'un autre déjà présenté en 2016

Le fabricant a pris en compte l'épaisseur du poignet. Ainsi, la conception de l'appareil intègre le fait de pouvoir effectuer des ajustements pour garantir qu’il ne glisse pas et qu’il puisse convenir à tous les publics avec un poignet plus ou moins épais. Le design de l'appareil s'inspire également des tentatives précédentes de Lenovo, notamment le concept cPlus de 2016, qui présentait un facteur de forme similaire. Le dos strié de l'appareil est composé de points de pliage qui permettent de le courber à différents endroits tout en restant solidement en position.

Dans sa configuration standard, le téléphone concept dispose d'un écran P-OLED avec une définition 1080x2400 pixels d’une diagonale de 6,9 pouces. Cependant, il peut être plié pour obtenir un affichage en mode debout de 4,6 pouces, plus pratique pour diverses utilisations.

Comme avec les autres concepts, la grande question est de savoir si Motorola a l'intention de commercialiser cet appareil novateur. Les prototypes se multiplient et la marque jouit aujourd’hui d’une réputation relativement solide par rapport aux autres sociétés dans cette industrie. Le tout c’est qu’il est très apprécié de montrer ce qu’on sait faire, mais produire un appareil similaire un jour à l’échelle du grand public est encore mieux et marque bien plus les esprits. Le moment semble toutefois propice pour des appareils ambitieux comme celui-ci, et nous attendons avec impatience de voir si Motorola se lancera dans l'aventure et transformera ce concept en réalité.