Promos à saisir : les forfaits mobile 20Go disponibles à moins de 10€ chez SOSH, RED et B&You

Pour bien commencer la semaine, rien de tel que de profiter d'un forfait mobile en promo ! Ça tombe bien, dans cet article, on vous propose trois offres sans engagement avec 20Go de data à prix cassé, à découvrir chez ces trois opérateurs virtuels ; profitez-en !

Une Série Limitée 20Go sur le réseau Orange

La nouvelle Série Limitée 20Go de SOSH est disponible sur le réseau Orange, premier réseau de France selon le rapport de l'ARCEP*. Elle vous permet de profiter de 20Go pour surfer sur le net en France métropolitaine et de disposer de 15Go lors de vos séjours au sein de l'UE et des DOM. Depuis ces destinations, vous pourrez communiquer comme bon vous semble grâce à l'illimité. Vous avez des proches résidant dans les DOM ? Bonne nouvelle, avec ce forfait illimité, vous pourrez apprécier l'illimité également pour les appels et les messages émis depuis la Métropole vers les départements d'outre-mer !

Pour bénéficier de cette offre réservée aux nouvelles souscriptions, il vous faudra verser la somme de 9,99€ par mois.

Un forfait illimité sur le réseau SFR

Si vous préférez opter pour un abonnement mobile disponible sur le réseau SFR, vous pouvez choisir le forfait RED 20Go. Ce forfait illimité et sans engagement est au prix de 9,99€ par mois. Avec celui-ci vous disposerez de 20Go en France métropolitaine et de 10Go pour rester connecté lorsque vous voyagez en Europe (UE/DOM). Bien entendu, vous pourrez appeler et envoyer vos SMS/MMS sans compter depuis la Métropole comme depuis ces dernières destinations.

Si vous souhaitez agrémenter votre abonnement mobile, sachez que la vitesse 5G est en option à 3€ par mois. De plus pour les globe-trotteurs, l’opérateur RED by SFR donne la possibilité de souscrire à une option spécial International à 5€ par mois qui offre 30Go en UE/DOM, dont 20Go utilisables depuis la Suisse, Andorre, les États-Unis et le Canada !

Un forfait 20Go sur le réseau Bouygues Telecom

Chez Bouygues Telecom, vous pouvez profiter de son forfait B&You avec 20Go en France métropolitaine pour 9,99€ par mois. En plus, en ce moment, l'opérateur vous fait bénéficier d'une promo : la carte SIM est à seulement 1€ ! Ce forfait sans engagement s'appuie sur le réseau Bouygues Telecom et fournit jusqu'à 14Go pour naviguer sur la toile depuis les pays de l'Union européenne et les DOM. Depuis ces zones comme depuis la Métropole, vous pourrez communiquer de manière illimitée.

Envie de surfer à grande vitesse ? Ce forfait B&You est éligible à l'option 5G qui vous coûtera 3€ supplémentaires chaque mois.

*Agence de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse