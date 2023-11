Xiaomi Redmi Note 12 Pro : il franchit la barre symbolique des 200 € pour le Black November ! Mais pour combien de temps ?

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro est sorti en début d'année sur le marché des smartphones d'entrée de gamme avec l'objectif clair d'être parmi les meilleurs. On peut dire que l’appareil ne fait pas de demi-mesure en nous proposant des composants et services poussés. Le constructeur Xiaomi est maintenant dans le top 5 des constructeurs et on voit clairement une progression spectaculaire avec des smartphones de plus en plus qualitatifs. En ce moment, on peut trouver le Redmi Note 12 Pro sur Cdiscount qui nous propose cet excellent appareil à 199 €, franchissant ainsi la barre symbolique des 200 €.

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : Snapdragon 732G

: Snapdragon 732G RAM : 6Go

: 6Go Stockage : 128Go de stockage interne non extensibles

: 128Go de stockage interne non extensibles Appareil photo arrière : Triple capteur photo 108+8+2+5 mégapixels

: Triple capteur photo 108+8+2+5 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 67 watts

Doué d'une fiche technique plutôt fournie, surtout pour un appareil d'entrée de gamme, on ne peut qu'être agréablement étonné que le Redmi Note 2 Pro nous propose un écran Amoled, 6Go de Ram et une batterie de 5000 mAh ! C'est absolument bluffant, surtout que ça ne s'arrête pas là puisque l'objectif principal de son appareil photo a 108 mégapixels !

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro est à 199 € seulement

Cdiscount propose donc le Xiaomi Redmi Note 12 Pro à 199 €. En plus de ce prix vraiment bas, l'enseigne nous offre une garantie de 2 ans, une livraison gratuite, et la possibilité de faire reprendre votre ancien produit pour faire descendre le prix de ce smartphone encore plus bas.