Samsung pourrait lancer un smartphone pliant abordable l’année prochaine

Les rumeurs se font de plus en plus insistantes sur le fait que le géant sud-coréen pourrait proposer un smartphone pliant qui soit accessible financièrement à un public plus large. S’agira-t-il d’un modèle s’ouvrant comme un livre ou à clapet ? Serait-ce le prochain Galaxy Z Flip FE ou Galaxy Z Fold FE ?

La course effrénée vers la démocratisation des téléphones pliants pourrait atteindre un nouveau tournant. En effet, ce n’est pas la première fois qu’on entend parler d’un smartphone pliant qui soit abordable et puisse ainsi être accessible à un public plus large que ceux proposés actuellement. Mais les récentes informations, provenant de sources bien informées, laissent entrevoir que Samsung s'apprêterait à introduire un téléphone pliant « milieu de gamme » en 2024.

Selon TrendForce, un cabinet de recherche réputé citant des « sources de la chaîne d’approvisionnement », Samsung pourrait prochainement lancer un téléphone pliant à moindre coût dans le but de « réduire davantage les barrières de prix ». Cette nouvelle intervient dans un contexte où les téléphones pliants, bien que fascinants, restent souvent hors de portée pour de nombreux consommateurs en raison de leurs prix élevés. Actuellement, la série Galaxy Z Flip de Samsung, bien que populaire, est vendue à partir de 1199 €, laissant de la place pour une concurrence plus agressive. C’est notamment ce que propose le Motorola Razr 40 affiché à 899 €, mais que l’on peut trouver moins cher.

Un prix nettement plus abordable ?

Les sources indiquent que Samsung envisagerait d'introduire ces téléphones sur le marché de milieu de gamme dès l'année prochaine. Les spéculations sur le prix du téléphone pliant « milieu de gamme » de Samsung suggèrent qu'il pourrait être commercialisé dans une fourchette de 500 à 600 €. Bien que le rapport ne précise pas le facteur de forme exact visé par Samsung (livre ou à clapet), il est raisonnable de supposer qu'il pourrait s'agir d'un téléphone à clapet, étant donné le prix avancé. Ce modèle moins onéreux pourrait être positionné comme un concurrent direct du Razr 40 de Motorola.

Cependant, il est à noter que les spécifications exactes du téléphone pliant « milieu de gamme » de Samsung ne sont pas encore connues. Nous ne savons pas non plus quel serait son nom. Serait-ce le modèle Fan Edition que la marque sud-coréenne propose pour toutes les séries haut de gamme ou presque, notamment S ? On peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il présente des caractéristiques intéressantes tout en étant une version simplifiée des téléphones pliants haut de gamme de la marque.

Selon des informations précédentes, Samsung, cherchant à vendre 20 millions de téléphones pliants en 2024, pourrait y trouver une solution pour diversifier son offre pour rester compétitif sur ce marché en pleine expansion alors que celui des modèles conventionnels est plus délicat.