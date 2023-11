Opération Black Week : l'iPhone 15 voit son prix baisser de plus de 200€ sur cette plateforme de vente en ligne !

C'est la Black Week chez Rakuten

Ça y est, l'évènement tant attendu est enfin arrivé ! La Black Week permet aux consommateurs de pouvoir bénéficier de nombreuses offres en promotion afin de réaliser des économies, bienvenues en ces temps parfois difficiles.

En ce moment, sur la célèbre plateforme de vente en ligne Rakuten, vous pouvez obtenir un iPhone 15 au prix de 745,99€. Ce produit bénéficie d'un tarif préférentiel en plus d'être neuf ! Disponible à ce prix avec le revendeur IOSAndroid, ce petit bijou de la marque Apple est garanti 24 mois et peut être réglé en plusieurs fois sans frais. Si vous optez pour ce mode de paiement, vous verserez chaque mois la somme de 188,75€. En achetant ce smartphone avec cet annonceur, vous bénéficiez d'une livraison gratuite et rapide, sous 3 à 5 jours.

Envie de faire plus d'économies ? Vous pouvez devenir membre du Club R, c'est gratuit et sans engagement. Ce statut vous permet de gagner et de cumuler des points, que vous pourrez utiliser lors de vos prochains achats sur Rakuten et partenaires.

L'iPhone 15 128Go en promo

Le produit Apple concerné par cette promo spéciale Black Week est donc l'iPhone 15 128Go de coloris noir. Son cadre aluminium de qualité aérospatiale est très résistant en plus d'être élégant. Il dispose d'un écran de 6,1 pouces et vous permet d'apprécier Dynamic Island pour gérer vos Activités et vos alertes en toute sérénité, de manière efficace.

Les amateurs de clichés pourront profiter d'un système photo de super haute résolution : trois niveaux de zoom de qualité optique avec de nombreuses options intégrées (Photonic Engine, mode Nuit, Smart HDR ou encore la caméra TrueDepth), et ce, afin d'assurer des photos et vidéos de grande qualité, quelles que soient les circonstances.

La puce A16 Bionic, la capacité de stockage de 128Go, le réseau 5G compatible, la batterie Lithium Ion permettant 20 heures d'autonomie en mode lecture ou encore les fonctionnalités SOS d'urgence par satellite et Détection des accidents sont autant d'éléments attractifs qui ne peuvent que vous faire craquer !