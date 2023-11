Samsung Galaxy S21 FE : il approche à grands pas des 300 € grâce à un code promo chez ce marchand !

Le Samsung Galaxy S21 FE est un appareil haut de gamme, la version Fan Editiondu Samsung Galaxy S21 classique sortie en 2021. Nous proposant une fiche technique remarquable en lien avec les différentes envies des fans, ainsi qu’avec des composants à la pointe de la technologie, toujours très efficaces aujourd'hui, ce téléphone portable du constructeur Samsung est en ce moment disponible sur Rakuten à presque 300 €, 315 € pour être précis, mais avec une réduction de 5 € grâce au code SUR5150.

Caractéristiques du Samsung Galaxy S21 FE 5G

Écran : 6,4 pouces, Dynamic AMOLED 2X, Full HD+ (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

: 6,4 pouces, Dynamic AMOLED 2X, Full HD+ (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Qualcomm Snapdragon 888

: Qualcomm RAM : 6 Go

: 6 Go Stockage : 128 Go

: 128 Go Caméra arrière : Triple capteur 12 MP, f/1.8, Dual Pixel PDAF, OIS (principal) 12 MP, f/2.2, ultra grand-angle 8 MP, f/2.4, téléobjectif, zoom optique 3x, OIS

: Triple capteur Caméra avant : 32 MP, f/2.2

: 32 MP, f/2.2 Batterie : 4500 mAh, Charge rapide 25 W, charge sans fil 15 W, charge inversée 4,5 W

Le Samsung Galaxy S21 FE a une fiche technique, particulièrement efficace et polyvalente. Équipé de 6 Go de RAM, d'une batterie de 4500 mAh avec charge rapide, et d'un processeur Snapdragon 888, il est ultra puissant. Mais ce n'est pas tout, car il possède un écran Dynamic AMOLED Full HD avec un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hertz, ce qui fait de cet écran l'un des plus beaux du marché, largement à la hauteur des hauts de gamme plus récents. Et nous pouvons mentionner également son triple capteur photo qui propose des clichés d'une très grande beauté, et dans la plupart des situations de jour comme de nuit.

Le Samsung Galaxy S21 FE est à 310 € en ce moment !

Le Samsung Galaxy S21 FE est en ce moment sur Rakuten proposé à 315 €, mais avec un code de réduction SUR5150 de 5 €, que vous pouvez entrer lors de votre achat afin d'obtenir une réduction immédiate. Cet appareil est proposé dans sa version américaine, mais convient à tous les opérateurs !