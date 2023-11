Le maxi forfait 5G de cet opérateur sur le réseau Bouygues Telecom inclut 200Go de data et l'illimité à prix cassé

Vous êtes à la recherche d'un forfait avec la 5G incluse ? Bonne nouvelle, ce forfait lancé par l'opérateur virtuel NRJ Mobile offre non seulement un maximum de data, mais aussi la possibilité d'en profiter avec la vitesse 5G ! Découvrez cette promo en détail dans cet article et faites-vous plaisir !

Un forfait avec max de data en 5G

L'opérateur NRJ Mobile propose en ce moment une gamme de trois séries spéciales qui ont pour spécificité d'inclure la 5G dans les garanties de chaque abonnement. Aujourd'hui, on vous propose un zoom sur le forfait illimité fournissant la plus grosse enveloppe data : la série spéciale 200Go. Celle-ci bénéficie d'une remise mensuelle de 2€ sur son tarif de base, et ce, sans limitation de durée ! Ainsi, vous pourrez surfer sur le net en toute sérénité et à toute vitesse pour la somme de 17,99€ par mois au lieu de 19,99€ par mois.

Sans engagement, vous aurez par ailleurs l'opportunité de résilier votre abonnement mobile à tout moment et sans aucuns frais votre charge. Cela vous donne la possibilité de changer d'offre mobile selon vos besoins et envies du moment tout en prenant en compte votre budget de téléphonie mobile.

En souscrivant à cette offre promotionnelle réservée aux nouveaux clients, vous profitez par ailleurs d'un tarif préférentiel concernant l'activation de votre compte. En effet, votre nouvelle carte SIM est à seulement 1€.

Les garanties de cette promo

Ce forfait est idéal pour les ultra-connectés, les gamers et autres amateurs de streaming, mais également pour les personnes qui sont amenées à voyager de manière régulière à l'étranger. Ces déplacements peuvent concerner aussi bien les séjours professionnels que les voyages de loisirs.

En effet, en plus des 200Go dédiés à votre connexion web en France métropolitaine et de la 5G incluse, ce forfait à prix cassé vous permet de rester connecté lorsque vous vous déplacez à travers les pays de l'Union européenne et au sein des départements d'outre-mer. Pour ce faire, il vous fournit jusqu'à 19Go, dont l'usage sera décompté de l'enveloppe data globale.

Aussi, avec la série spéciale 200Go 5G, vous aurez l'opportunité d'appeler et d'envoyer vos messages comme bon vous semble grâce à l'illimité, que vous soyez en France métropolitaine ou dans l'une des zones précitées.

Notez enfin que cet abonnement s'appuie sur le réseau Bouygues Telecom.